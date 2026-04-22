tado° accende l’estate: una sola app per gestire tutte le tue case

tado° si prepara a rivoluzionare l’estate 2026 con una novità che molti utenti aspettavano da tempo: la possibilità di gestire fino a cinque abitazioni diverse da un unico account. Una funzione pensata per chi vive tra casa principale, seconda casa, ufficio, appartamento in montagna o la casa dei genitori. Da oggi tutto sotto controllo senza saltare da un login all’altro.

Con tado i nonni sono più tranquilli

L’idea è semplice ma potentissima: arrivare nella casa al mare e trovarla già fresca, mentre il riscaldamento della residenza principale si abbassa automaticamente non appena si esce. Oppure installare tado° nella casa di un genitore anziano e gestire tutto a distanza, senza che lui debba toccare nulla. Un comfort moderno, discreto e soprattutto intuitivo.

La nuova funzione introduce anche un sistema di Role Management che permette a un unico amministratore di controllare tutto, mentre gli altri residenti possono visualizzare o regolare il clima delle proprie abitazioni. Per la prima volta, inoltre, tado° permette di usare prodotti di generazioni diverse nello stesso account. Un tado° X in una casa, un V3+ in un’altra, e magari un Smart AC Control per il condizionatore della casa al mare. Tutto gestito dallo stesso smartphone.

Il cuore dell’esperienza è potenziato dagli abbonamenti AI Assist e Auto‑Assist, che con soli 3,99 € al mese (o 29,99 € l’anno) coprono tutte le abitazioni collegate all’account. Geofencing automatico, rilevamento finestre aperte, riscaldamento adattivo e altre funzioni intelligenti diventano così disponibili ovunque, senza costi aggiuntivi per ogni casa. Chi è abbonato potrà passare da un’abitazione all’altra con un semplice tocco, mentre gli utenti non abbonati dovranno effettuare il logout e il login per cambiare casa.

Christian Deilmann, cofondatore e Managing Director di tado

“Questa funzione rappresenta un passo decisivo. Era in cima alla lista dei desideri della nostra community. Ora i clienti possono gestire tutto — dall’ufficio alla casa dei parenti — in un unico luogo, rendendo il controllo del clima più accessibile e semplice che mai”.

La funzione Multi‑Home sarà disponibile nell’estate 2026, ampliando ulteriormente l’ecosistema tado°. Gà integra gestione del clima, pompe di calore, ricarica intelligente dei veicoli elettrici e ottimizzazione dei consumi energetici grazie alle tariffe dinamiche. Con oltre 200 dipendenti da 45 Paesi e una piattaforma aperta tra le più compatibili del settore, tado° continua a guidare la transizione energetica domestica. Propone soluzioni che uniscono comfort, risparmio e sostenibilità. E ora, anche con un pizzico di praticità in più.