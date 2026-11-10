SYS-DAT accelera la crescita verticale con l’acquisizione di Soluzione 1

La società quotata su Euronext Milan nel segmento STAR, SYS-DAT Group, ha acquisito il 60% di Soluzione 1 S.r.l., azienda bergamasca specializzata nella digitalizzazione dei processi aziendali per medie e grandi imprese. L’operazione rappresenta la terza acquisizione completata dal Gruppo nel 2026. L’obiettivo è rafforzare l’offerta di soluzioni verticali e ampliare la presenza in mercati ad alto potenziale. L’accordo prevede inoltre un’opzione put per il venditore e un’opzione call per SYS-DAT sul restante 40% del capitale. Le opzioni saranno esercitabili dopo l’approvazione del bilancio 2029 ed entro il 30 aprile 2030.

SYS-DAT Group rafforzare l’offerta di soluzioni verticali

Fondata nel 2005 e con sede a Ghisalba, Soluzione 1 sviluppa piattaforme software proprietarie dedicate alla trasformazione digitale delle imprese. Insieme alla controllata Caplab, partecipata all’80%, opera nei settori della gestione dei dispositivi mobili, dei pagamenti digitali, del ticketing per il trasporto pubblico e della logistica avanzata. Tra le soluzioni sviluppate figurano Smartilio, piattaforma SaaS per la gestione centralizzata dei dispositivi mobili, Servicepay per i pagamenti digitali nel retail, Praticko per il ticketing elettronico e Tetrix Suite per la gestione di magazzini e trasporti. L’ingresso di Soluzione 1 nel Gruppo amplia in modo significativo le competenze di SYS-DAT nei comparti retail, GDO, logistica, trasporti e mobilità. L’operazione consente inoltre di integrare tecnologie proprietarie già affermate sul mercato.

Per il 2026, Soluzione 1 e Caplab prevedono ricavi complessivi di circa 3,5 milioni di euro. L’EBITDA stimato è pari a circa 300 mila euro, mentre la posizione finanziaria netta è positiva per circa un milione di euro.

Matteo Neuroni, CEO di SYS-DAT Group (nella foto)

«L’acquisizione di Soluzione 1 e Caplab rappresenta un passo importante nella nostra strategia di crescita. Le loro soluzioni proprietarie si integrano perfettamente con la nostra offerta e rafforzano la presenza nei principali mercati verticali. L’operazione ci permette di accelerare lo sviluppo di piattaforme innovative e generare valore immediato per i clienti».

Paolo Bonacina e Andrea Todeschini, CEO di Soluzione 1

L’ingresso in SYS-DAT rappresenta una naturale evoluzione del nostro percorso. Potremo accelerare gli investimenti in ricerca e sviluppo, rafforzare le piattaforme esistenti e raggiungere nuove opportunità commerciali. L’integrazione con il Gruppo ci consentirà di valorizzare ulteriormente le competenze costruite negli anni».

Un’operazione che amplia il perimetro tecnologico del gruppo

L’acquisizione conferma la strategia di crescita per linee esterne perseguita da SYS-DAT. Il Gruppo continua a investire in realtà dotate di competenze distintive e piattaforme proprietarie. L’integrazione di Soluzione 1 aggiunge tecnologie specialistiche in ambiti strategici per la trasformazione digitale delle imprese. Il risultato è un’offerta ancora più completa, capace di supportare processi commerciali, logistici, amministrativi e operativi. L’operazione è stata finanziata interamente con mezzi propri. Anche il futuro esercizio delle opzioni sul restante 40% è previsto attraverso risorse interne.