Sys‑Dat sigla un nuovo accordo strategico con Inalca

Sys‑Dat quotata su Euronext Milan – segmento STAR – e tra i principali operatori italiani nel settore ICT, annuncia un nuovo e significativo accordo con Inalca, leader nel comparto delle carni bovine. La collaborazione, che si inserisce in una relazione pluriennale tra le due realtà. E riguarda la progettazione e l’implementazione dell’evoluzione dell’infrastruttura tecnologica del gruppo Inalca, con l’obiettivo di prevenire criticità lungo la filiera e incrementarne la resilienza.

Sys‑Dat ha sviluppato per Inalca un’architettura ridondata con failover automatico

Il progetto rappresenta un passo avanti nella digitalizzazione di una delle più complesse organizzazioni industriali italiane. La dimensione del gruppo Inalca e la natura dei suoi processi produttivi richiedono soluzioni ICT avanzate, capaci di garantire continuità operativa senza interruzioni. Sys‑Dat ha sviluppato per Inalca un’architettura ridondata con failover automatico, in grado di attivare un’infrastruttura speculare in caso di disservizio, assicurando la piena operatività 24 ore su 24.

Grazie alle tecnologie integrate nelle proprie suite basate sull’intelligenza artificiale

Sys‑Dat ha implementato un sistema di mirroring sincrono che replica costantemente i dati, garantendo sicurezza totale e protezione da eventuali anomalie. Contestualmente, è stato realizzato un sistema di Disaster Recovery dedicato ai sistemi aziendali critici, affiancato dal Servizio Gestito H24, che assicura un presidio continuo delle infrastrutture.

Secondo Matteo Neuroni, CEO di Sys‑Dat, questo nuovo accordo conferma la capacità del gruppo di trasformare sfide complesse in vantaggi competitivi. La progettazione di architetture resilienti e ridondate permette, quindi, a Inalca di eliminare le criticità legate a collegamenti obsoleti e di garantire una continuità produttiva sostenibile. La partnership, sottolinea Neuroni, testimonia la leadership di Sys‑Dat nel supportare la digitalizzazione delle aziende italiane e nel proteggere i loro processi mission‑critical con soluzioni avanzate e facilmente fruibili.

Sys‑Dat Group è oggi uno dei principali player ICT italiani, con una proposta che copre l’intero spettro dei processi aziendali. ERP, CRM, SCM, PDM, BI, GDPR, Retail & Distribution, soluzioni on‑premise e cloud, cybersecurity e sistemi basati su intelligenza artificiale. Un approccio integrato che consente, quindi, al gruppo di accompagnare le imprese nella trasformazione digitale con tecnologie avanzate e servizi ad alto valore aggiunto.