Sys‑Dat amplia il perimetro tecnologico: acquisita et.ics

Sys‑Dat Group apre il 2026 con un’acquisizione che segna un passo strategico nel suo percorso di espansione: la società ha infatti rilevato il 100% di et.ics S.r.l.. Quest’ultima è una realtà specializzata in servizi di cybersecurity, infrastructure management, data protection e soluzioni software dedicate alle aziende. Ha team operativi sul campo. Un’integrazione che arricchisce il portafoglio di Sys-Dat e ne rafforza la competitività nei mercati verticali più dinamici.

Chi è et.ics

Fondata nel 1997, et.ics ha costruito negli anni una reputazione solida grazie alla capacità di sviluppare soluzioni tecnologiche avanzate e servizi ad alto contenuto specialistico. Per il 2025 la società prevede ricavi per circa 2,5 milioni di euro, con un EBITDA di 0,2 milioni. E inoltre una posizione finanziaria netta positiva stimata in 0,6 milioni di euro. Numeri che confermano la solidità dell’azienda e la sua capacità di generare valore in modo ricorrente.

L’acquisizione, interamente finanziata con mezzi propri.

E’ strutturata con un piano di pagamento dilazionato fino al 2029, è stata effettuata a una valorizzazione in linea con le precedenti operazioni del Gruppo. Quindi circa 5 volte l’EBITDA medio triennale, con un meccanismo di earn‑out legato alle performance 2026‑2028.

Matteo Neuroni, CEO di Sys‑Dat

“’L’ingresso di et.ics rappresenta un tassello fondamentale nella strategia industriale di Sys-Dat. Le loro competenze verticali e la forte specializzazione nei mercati complementari al nostro si integrano perfettamente con la nostra visione. Questa operazione amplia il nostro potenziale di mercato e rafforza la nostra capacità di offrire soluzioni complete e innovative ai clienti».

Piersante Bolzon e Gabriele Gelain, sottolineano l’importanza del passaggio

«Entrare in Sys‑Dat significa garantire continuità e sviluppo al nostro percorso. La piena sintonia di valori e la complementarità delle offerte ci permetteranno di crescere più velocemente, sfruttando una rete commerciale più ampia e nuove opportunità di cross‑selling».

L’operazione conferma la strategia di Sys‑Dat, che negli ultimi anni ha accelerato il proprio sviluppo attraverso acquisizioni mirate e investimenti in tecnologie innovative. Il Gruppo, attivo nei principali segmenti industriali e nei servizi, continua così a consolidare la propria posizione come player ICT di riferimento. Capace quindi di integrare competenze, soluzioni software e servizi ad alto valore aggiunto.