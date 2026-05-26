SYNLAB accoglie LAM Voghera e si rafforza in Lombardia

L’ingresso del Laboratorio LAM Voghera nel network SYNLAB non è solo una notizia di settore. E’ un tassello importante nella trasformazione della diagnostica italiana e un caso emblematico di come i laboratori territoriali stiano ripensando il proprio futuro. La Lombardia, con la sua densità sanitaria e la presenza di una delle reti diagnostiche più articolate del Paese, rappresenta un territorio strategico. Qui la medicina di laboratorio non è un servizio accessorio, ma un’infrastruttura essenziale per la prevenzione, la presa in carico e la continuità assistenziale.

Synlab: elevati standard qualitativi

LAM Voghera, attivo dal 1975 e radicato profondamente nel territorio pavese, porta in SYNLAB un patrimonio di fiducia costruito in oltre cinquant’anni di attività. Con un fatturato di circa 1,3 milioni di euro e una rete di sei punti prelievo, il laboratorio ha sviluppato competenze solide in Chimica Clinica, Tossicologia, Microbiologia e Virologia. L’ingresso nel gruppo permette di integrare questa storia con un modello industriale più ampio, capace di garantire standard qualitativi elevati, tecnologie avanzate e continuità operativa.

Aderire a un network come SYNLAB significa accedere a un ecosistema che offre infrastrutture tecnologiche, capacità di investimento, sistemi di qualità certificati. Oltre a una rete logistica che permette di ampliare i servizi senza perdere la prossimità territoriale. Un mercato sempre più regolato richiede diagnostica richiede aggiornamenti continui, apparecchiature costose e competenze specialistiche. Far parte di un gruppo internazionale diventa un vantaggio competitivo concreto. Significa poter garantire ai pazienti tempi rapidi, referti affidabili, un’offerta più ampia e una capacità di risposta che un singolo laboratorio, da solo, faticherebbe a sostenere.

Aggiornamenti continui, apparecchiature costose e competenze specialistiche

La Lombardia è la regione italiana con il più alto numero di laboratori e poli diagnostici, e rappresenta un mercato che vale centinaia di milioni di euro l’anno. I laboratori privati accreditati, in media, generano ricavi compresi tra 1 e 5 milioni di euro, con punte più alte nei centri multisede. In questo contesto, la scelta di LAM Voghera di unirsi a SYNLAB risponde a una logica industriale precisa. Rafforzare la propria solidità, garantire continuità ai pazienti e accedere a un modello organizzativo capace di sostenere la crescita futura.

Offrire un servizio di prossimità, accessibile e di qualità

SYNLAB, dal canto suo, consolida ulteriormente la propria presenza in Lombardia, regione chiave per densità, storia e articolazione della rete. Con oltre 300 punti prelievo, 80 poli diagnostici e 10 laboratori, il gruppo rappresenta oggi uno dei principali riferimenti per la medicina di laboratorio italiana. L’obiettivo è chiaro: offrire un servizio di prossimità, accessibile e di qualità, integrando la capillarità territoriale con la forza di un network internazionale.

L’acquisizione di LAM Voghera si inserisce in questa strategia. Come sottolinea il CEO Andrea Buratti, SYNLAB punta a rafforzare la presenza nei territori ad alto valore, garantendo modelli operativi avanzati e standard qualitativi elevati. Per il laboratorio pavese, come evidenzia il direttore Massimo Maiola, l’ingresso nel gruppo rappresenta un’opportunità per crescere, innovare e offrire ai pazienti un servizio ancora più strutturato.

In un momento in cui la prevenzione e la diagnostica assumono un ruolo sempre più centrale nella sanità pubblica e privata, la capacità di unire prossimità e innovazione diventa decisiva. L’operazione SYNLAB–LAM Voghera racconta proprio questo: un modello in cui i laboratori territoriali non perdono la loro identità, ma la potenziano entrando in una rete che valorizza competenze, qualità e continuità del servizio.