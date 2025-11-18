Svolta per InPost: Gaetano Bisogno Head of Network Operations

InPost Italia, filiale del Gruppo polacco ,logistica out-of-home, ha nominato Gaetano Bisogno nuovo Head of Network Operations. Il manager prende il posto di Angelo Moledda, che dal 2022 ha guidato le operazioni nel Sud Europa.E che ora si concentrerà sul mercato iberico, sotto la supervisione di Marc Vicente, General Manager Iberia.

Chi è Gaetano Bisogno

Laureato in Ingegneria Gestionale, Bisogno ha iniziato la sua carriera nel Project Management presso Saipem e Maire Tecnimont, aziende leader nel settore EPC. Ha maturato esperienze internazionali nel Sales con Pall Corporation, coordinando partner e distributori e contribuendo a progetti di Continuous Improvement. In RS Group ha lanciato la Business Unit Services & Solutions sul mercato italiano. E inoltre ha guidato la funzione Corporate Accounts dedicata ai clienti strategici globali. Bisogno avrà il compito di ottimizzare i processi operativi, gestire stakeholder complessi e consolidare un modello efficiente e sostenibile, in linea con i valori del Gruppo.

Per InPost un passaggio di testimone

Angelo Moledda, laureato in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Torino, ha iniziato la sua carriera nel Gruppo CS. Nel 2018 è entrato in sennder, dove ha guidato l’espansione della joint venture con Poste Italiane, gestendo oltre 2.500 trasporti giornalieri. Dal 2022 ha ricoperto il ruolo di Head of Network Operations per il Sud Europa in InPost. Ora assumerà la responsabilità delle operazioni in Iberia, in un contesto di forte crescita del Gruppo. Nel 2025 ha acquisito la società spagnola Sending, rafforzando la rete logistica e introducendo servizi di consegna “next day to-door”.

La crescita di InPost

Il Gruppo InPost è leader europeo nelle soluzioni logistiche out-of-home per l’e-commerce, con oltre 88.000 punti di ritiro in 9 Paesi. In Italia conta più di 9.000 punti, tra cui circa 4.000 locker e oltre 5.000 InPost Point. La copertura permette all’80% della popolazione delle principali città di raggiungere un punto di consegna in meno di 5 minuti a piedi. Nel 2024 il Gruppo ha gestito oltre 1 miliardo di pacchi, con un incremento del 22% rispetto al 2023.

“Siamo entusiasti di accogliere Gaetano Bisogno nella nostra squadra”, ha detto Nicola D’Elia, Managing Director di InPost Italia. “La sua esperienza e visione strategica saranno preziose per rafforzare l’efficienza operativa e consolidare la nostra presenza sul mercato.”