Surgelato furbo: l’alleato che salva la spesa delle famiglie italiane

Il 6 marzo si celebra la Giornata del Cibo Surgelato, un appuntamento che quest’anno assume un significato ancora più forte. In un periodo in cui il costo della spesa continua a crescere, gli alimenti surgelati si confermano uno degli strumenti più efficaci per difendere il budget familiare senza rinunciare a qualità, gusto e varietà.

I dati diffusi da IIAS – Istituto Italiano Alimenti Surgelati, elaborati da NielsenIQ, raccontano un 2025 in cui gli italiani hanno scelto sempre più spesso il surgelato come soluzione intelligente contro il caro-vita. Più 1,1% di consumi nel solo canale Retail, per un totale di oltre 642 mila tonnellate. Una crescita che non è solo numerica, ma culturale. Il surgelato è ormai entrato stabilmente nelle abitudini alimentari domestiche, diventando un vero “salvagente” per portafoglio e organizzazione quotidiana.

Il motivo è semplice: il surgelato fa risparmiare

Lo confermano anche le ricerche AstraRicerche per IIAS. In 4 casi su 5, scegliere un prodotto surgelato rispetto all’equivalente fresco permette di spendere meno mantenendo la stessa qualità, se non superiore. La lunga conservazione riduce gli sprechi, la porzionatura evita acquisti inutili. Inoltre la disponibilità immediata permette di pianificare i pasti senza ricorrere a soluzioni più costose come il delivery. Emblematico il caso della pizza: quella surgelata costa meno della metà rispetto alla consegna a domicilio.

Non sorprende quindi che i segmenti più amati siano quelli che uniscono benessere, praticità e convenienza: vegetali (oltre 200 mila tonnellate), pesce naturale e preparato (+3,5%) e patate. Crescono anche categorie più specialistiche come i prodotti gluten-free (+4,2%) e pane/paste (+4,7%), segno che il surgelato risponde a esigenze sempre più diversificate.

Il Presidente IIAS, Giorgio Donegani, sottolinea come il successo del surgelato sia legato al suo “value for money”: qualità elevata, sicurezza, zero sprechi, tempi di preparazione ridotti. E soprattutto un prezzo che rimane competitivo anche in un contesto economico complesso. Non è un caso che quasi tutte le famiglie italiane – soprattutto quelle numerose – abbiano ormai un freezer ben fornito. La Giornata del Surgelato diventa così l’occasione per riconoscere il ruolo di questi prodotti nella vita quotidiana. Non solo un’opzione comoda, ma un vero escamotage intelligente per aggirare l’aumento dei prezzi, mantenere una dieta equilibrata. E garantire varietà anche quando il tempo (e il budget) scarseggiano.