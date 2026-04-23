Sul Lago di Como arriva la motonautica elettrica… e fa scintille

Il Lago di Como non è nuovo ai riflettori, ma questa volta non saranno né star hollywoodiane né ville da sogno a rubare la scena. A far brillare l’acqua sarà il primo campionato di motonautica completamente elettrica al mondo, l’E1 World Championship, che il 25 aprile trasformerà il bacino lariano in un palcoscenico futuristico. Dove sport, tecnologia e spettacolo si fondono in un’unica onda.

A Como, e dove sennò?

A rendere possibile questa combinazione esplosiva è Kai Group, che ha facilitato la partnership tra Hisense e la tappa più glamour del campionato: l’E1 Lago Como GP 2026 presented by Villa d’Este. Una cornice che sembra uscita da un film. Barche elettriche che sfrecciano a zero emissioni, un pubblico internazionale e un parterre di owner che farebbe impallidire qualsiasi red carpet — da Tom Brady a LeBron James, da Will Smith a Rafael Nadal.

Hisense sarà protagonista dell’evento con i suoi TV MiniLED U7 PRO, installati nell’esclusivo E1 Ocean Club, l’area hospitality che affaccia direttamente sul lago. Immagina: un aperitivo vista Como, il sole che si riflette sull’acqua e, accanto, uno schermo che trasmette ogni sorpasso con luminosità estrema e neri profondi. Un mix perfetto tra natura e tecnologia, tra eleganza e adrenalina.

Ma la presenza di Hisense non si ferma alla villa. Grazie al lavoro del team Media di Kai Group, la partnership vive anche fuori dall’acqua: una campagna su VIDAA OS e sulle Connected TV del brand — e di altri 13 partner — accompagna il pubblico italiano verso l’evento, spingendo awareness, vendita biglietti e la diretta su DAZN. Come racconta Andrea Radrizzani, Founder e Chairman di Kai Group, questa collaborazione è la sintesi perfetta tra due mondi che parlano la stessa lingua: innovazione, accessibilità e un pubblico globale sempre più connesso. E quale luogo migliore del Lago di Como per celebrare questa unione? Un posto dove la bellezza naturale incontra la tecnologia più avanzata, e dove anche una gara elettrica può diventare un evento lifestyle.

Kai Group, con la sua capacità di unire sport, cultura, musica e tech, dimostra ancora una volta di saper creare connessioni che contano. E Como, con il suo fascino senza tempo, si conferma il palcoscenico ideale per un futuro che corre veloce… ma senza fare rumore.