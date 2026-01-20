Straumann Italia nomina Marta Magni nuova HR Director

In un momento di significativa evoluzione organizzativa e di espansione del business, Straumann Group, innovative Oral Care Company nomina di Marta Magni a HR Director di Straumann Italia. Conferma così il proprio impegno nel mettere le persone al centro della strategia aziendale. Nel nuovo ruolo, Magni riporterà direttamente a Davide Marchini, Vice President South Hub Europe e Gm Italia. Avrà la responsabilità di guidare la strategia HR come leva chiave per sviluppo, innovazione e performance.

“L’ingresso di Marta rappresenta un passaggio strategico per Straumann Italia. La sua esperienza nella gestione delle persone in contesti di trasformazione complessa sarà determinante per continuare a far crescere un’organizzazione che mette qualità, innovazione e talento al centro della propria strategia”. Ha dichiarato Marchini.

Straumann e la sua crescita

Con oltre vent’anni di esperienza nelle Risorse Umane in realtà internazionali e ad alta complessità, Marta Magni arriva in Straumann dopo un percorso consolidato in Novartis. In quest’ultima dal 2012 ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità. Nel corso della sua carriera ha sviluppato competenze distintive nella gestione del cambiamento, nello sviluppo della leadership e nella progettazione di modelli organizzativi. Modelli capaci di sostenere trasformazioni profonde del business. In Novartis ha inoltre fatto parte della Global People & Organization Community.Ha contribuito a iniziative HR globali e alla costruzione di una funzione People orientata al valore.

Nel suo nuovo incarico in Straumann Italia, Magni guiderà la definizione e l’implementazione della people strategy, supportando la crescita dell’organizzazione. Lo farà attraverso iniziative dedicate a cultura aziendale, sviluppo dei talenti, modelli di leadership e sistemi di compensation & benefit.

“Sono entusiasta di entrare in Straumann in un momento così significativo per l’azienda. Credo fortemente in un modello di crescita che metta le persone al centro e che valorizzi leadership, competenze e collaborazione. Insieme al management team e a tutti i colleghi lavoreremo per rafforzare una cultura capace di sostenere l’innovazione. E accompagnare clienti e professionisti nella trasformazione del settore”. Ha commentato Magni.

Chi è Marta Magni

Marta Magni è laureata in Psicologia presso l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” e ha conseguito l’European Master in Human Resources come Business & People Partner presso ISDA.