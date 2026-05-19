Stassi Anastassov alla guida di Ferretti Group

Stassi Anastassov arriva alla guida di Ferretti Group . Il settore della nautica di lusso richiede visione internazionale, disciplina operativa e capacità di consolidare un’identità forte in un mercato sempre più competitivo. Ferretti, che rappresenta uno dei marchi simbolo dell’eccellenza italiana, ha bisogno di un leader capace di unire radici artigianali e sviluppo globale, mantenendo l’Italia come centro creativo e produttivo del gruppo. Anastassov risponde a questo profilo grazie a una carriera costruita in trent’anni di leadership internazionale, maturata in aziende come Duracell e Procter & Gamble. Ha guidato team e operazioni in Europa, Nord America, Asia e Medio Oriente.

Il nuovo Ad porta con sé una profonda esperienza nella gestione di organizzazioni complesse, nella trasformazione operativa e nella creazione di valore nel lungo periodo. Ha ricoperto ruoli di vertice nel largo consumo e nell’industria, ha lavorato come global advisor per fondi e società internazionali e oggi siede nei board di realtà globali come JS Global Lifestyle e Better Shelter. La sua storia personale, che attraversa Bulgaria, Svezia, Svizzera e i principali mercati mondiali, riflette la dimensione globale che Ferretti vuole continuare a rafforzare.

Italia cuore di Ferretti

Nel suo primo messaggio ai dipendenti, Anastassov ha sottolineato che l’Italia resterà il cuore del gruppo. E inoltre che la priorità sarà proteggere e valorizzare questo patrimonio, continuando a sviluppare Ferretti come leader mondiale della nautica di lusso. Ha parlato di umiltà, impegno e visione di lungo periodo, elementi che oggi risultano essenziali per un settore che richiede investimenti continui, innovazione tecnologica, sostenibilità e una gestione industriale sempre più rigorosa.

Ferretti ha bisogno di un equilibrio tra tradizione e modernità, tra artigianalità e capacità di competere su scala globale. Anastassov porta proprio questo: una leadership abituata a gestire marchi iconici, una forte cultura della performance e una sensibilità internazionale che può accompagnare il gruppo in una fase di espansione e consolidamento. Il suo compito sarà guidare la crescita, rafforzare il posizionamento globale e garantire stabilità e valore nel lungo periodo, mantenendo intatta l’identità che ha reso Ferretti un riferimento mondiale.

L’uomo che parla poco e costruisce molto. Chi è Stassi Anastassov

Stassi Anastassov non è un manager che arriva per occupare una poltrona, ma un dirigente che porta con sé una storia fatta di continenti attraversati, industrie trasformate e team guidati con una disciplina che nasce dall’esperienza, non dalla teoria. È cresciuto professionalmente dentro colossi globali come Duracell e Procter & Gamble, dove ha imparato che la leadership non è un gesto, ma un metodo. Ha lavorato in Europa, Nord America, Asia e Medio Oriente, muovendosi con naturalezza tra culture, mercati e modelli industriali diversi. Il suo stile è essenziale, diretto, quasi asciutto. Parla di umiltà e impegno come se fossero strumenti di lavoro quotidiani, non valori astratti. E quando dice che “l’Italia è il cuore di Ferretti Group”, non lo fa per compiacere, ma perché ha capito che la forza del gruppo nasce proprio da lì: dall’artigianalità, dalla cultura del dettaglio, dalla capacità di trasformare un materiale in un’esperienza.

Un manager che costruisce valore nel tempo

Ha lavorato come global advisor per fondi internazionali, tra cui Hollyhigh Capital, e siede nei board di realtà globali come JS Global Lifestyle e Better Shelter. È abituato a guardare le aziende dall’alto, a capire dove sono fragili e dove possono crescere. Ferretti, oggi, ha bisogno esattamente di questo: una guida che sappia proteggere il patrimonio italiano del gruppo e allo stesso tempo spingerlo con decisione verso una dimensione sempre più globale. Il suo arrivo segna l’inizio di una fase nuova. Non una rivoluzione, ma un’evoluzione: più disciplina operativa, più visione internazionale, più capacità di competere in un mercato che richiede innovazione continua, sostenibilità e una gestione industriale impeccabile. Anastassov è l’uomo che può tenere insieme tutto questo, con la calma di chi ha già visto molti mercati cambiare e la determinazione di chi sa che il meglio, davvero, può ancora venire.

Un settore che cresce, ma che chiede sempre più eccellenza

Il mercato globale degli yacht è uno dei segmenti più dinamici del lusso. Cresce in modo costante, trainato da una clientela internazionale sempre più giovane, più esigente e più attenta alla sostenibilità. Stati Uniti, Medio Oriente e Asia restano i mercati più forti, ma l’Europa continua a essere il cuore della produzione, grazie a una tradizione manifatturiera che nessun altro Paese è riuscito a replicare. In questo scenario, Ferretti Group è uno dei protagonisti assoluti. I suoi marchi – Riva, Pershing, Ferretti Yachts, Custom Line, CRN, Wally – rappresentano un mix unico di design, tecnologia e artigianalità italiana. È un gruppo che compete con giganti come Azimut‑Benetti, Sanlorenzo, Sunseeker e Lürssen, ma che mantiene una propria identità distintiva: eleganza, innovazione e una capacità di personalizzazione che pochi possono offrire.

Il settore, però, sta cambiando rapidamente. I clienti chiedono yacht più efficienti, più sostenibili, più tecnologici. Le normative ambientali diventano più stringenti. Le catene di fornitura richiedono una gestione industriale più rigorosa. E la competizione globale si gioca sempre più sulla capacità di innovare senza perdere l’anima del prodotto. È qui che l’arrivo di Anastassov diventa strategico. Ferretti ha bisogno di una guida che sappia unire artigianalità e industria, tradizione e innovazione, Italia e mondo. Ha bisogno di rafforzare la disciplina operativa, di accelerare la crescita internazionale e di consolidare la propria leadership nel segmento degli yacht di lusso. Anastassov porta esattamente questo: una visione globale, una cultura della performance e una capacità di costruire valore nel lungo periodo.