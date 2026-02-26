Stannah nomina Cinzia Di Michele general manager Italia

Stannah, soluzioni per l’abbattimento delle barriere architettoniche, ha nominato Cinzia Di Michele general manager Italia. Un passaggio che segna l’avvio di una nuova fase di sviluppo per il brand nel nostro Paese. Con un’esperienza di 25 anni in ruoli di vertice, Di Michele porta in Stannah una visione manageriale moderna, inclusiva e orientata alla qualità della vita delle persone.

Chi è Di Mchele

Abruzzese, laureata in Economia Aziendale alla Bocconi, ha costruito la sua carriera guidando organizzazioni complesse nei settori dei beni di consumo durevoli. E, inoltre, nella tecnologia e nelle soluzioni ad alto valore per il benessere quotidiano. Nel 2019 ha assunto la guida di AMC Spagna, realizzando un turnaround commerciale, mentre dal 2022 al 2024 è stata Direttrice Vendite Bimby e anche membro del CdA di Vorwerk Italia. Ha ccordinando una rete di oltre 20.000 incaricate e guidando la trasformazione omnicanale del modello di vendita.

Negli ultimi anni ha affiancato all’attività manageriale un forte impegno nel mondo dell’innovazione e dell’imprenditorialità, collaborando, inoltre, come mentor con start‑up e progetti digitali. Nel 2025 ha assunto il ruolo di Direttrice Commerciale di Robomagister (Liffo), realtà emiliana del FoodTech, contribuendo alla definizione del posizionamento strategico e allo sviluppo commerciale.

Il suo percorso è accompagnato da un forte impegno sui temi della Diversity, Equity & Inclusion, della leadership inclusiva e dell’empowerment femminile. È socia attiva del Forum della Meritocrazia e partecipa a iniziative formative e di advocacy promosse da realtà come Piano C, portando avanti un’idea di management che unisce performance, responsabilità sociale e centralità della persona.

Dal gennaio 2026, alla guida di Stannah Italia, Di Michele è chiamata, quindi, a rafforzare la presenza del brand nel mercato nazionale. E inoltre consolidare le relazioni con gli stakeholder e promuovere l’innovazione in un settore che ha un impatto diretto sulla qualità della vita delle persone. «Credo in un modello d’impresa capace di integrare performance economica, impatto sociale e qualità della vita». Ha detto. «Ogni vendita, per noi, è un atto di cura. Il mio obiettivo è contribuire alla crescita dell’azienda attraverso una leadership inclusiva, pragmatica e orientata alle persone».

Stannah: una storia lunga oltre 150 anni

Fondata nel 1867 da Joseph Stannah, l’azienda è oggi un leader globale nella produzione di montascale, servoscala e soluzioni per la mobilità domestica. Presente in Italia dal 1995, Stannah ha contribuito a diffondere la cultura dell’accessibilità e della libertà di movimento, diventando il marchio più riconosciuto del settore. La sede italiana, ad Assago, coordina una rete capillare di tecnici e consulenti che copre l’intero territorio nazionale. Offre prodotti su misura, progettati con materiali di alta qualità e tecnologie avanzate per garantire sicurezza, comfort e design.