Spedizioni negli USA: la rivoluzione Spring GDS

Con la nuova soluzione PDDP, Spring GDS garantisce consegne rapide, trasparenti e senza sorprese doganali anche dopo l’eliminazione della soglia de minimis. Il leader nella logistica e-commerce transfrontaliera,utiizza Postal Delivered Duty Paid (PDDP), una nuova soluzione di spedizione verso gli Stati Uniti. Una soluzione pensata per semplificare le operazioni dei retailer online e garantire piena conformità alle nuove normative doganali.

E’ una risposta all’eliminazione della soglia de minimis di 800 dollari negli USA, in vigore da agosto 2025, che ha reso tutte le spedizioni soggette a dazi e tasse. Grazie a un accordo diretto tra PostNL (società madre di Spring GDS) e USPS, il servizio PDDP consente spedizioni completamente sdoganate, con pagamento anticipato dei dazi, evitando costi imprevisti per i clienti finali. E inoltre, molto importante, riducendo l’abbandono del carrello.

Caratteristiche principali del servizio PDDP

Sdoganamento integrale e pagamento anticipato di dazi e tasse.

Consegna affidabile tramite USPS su tutto il territorio USA, incluse Hawaii, Alaska e Porto Rico.

Tariffazione ottimizzata per pacchi leggeri e frequenti.

Gestione centralizzata e tracciabilità completa da un’unica piattaforma.

Trasparenza doganale basata sul quadro IEEPA.

Per spedizioni di valore superiore agli 800 dollari, Spring GDS propone anche il servizio Commercial DDP. E’ completamente gestito e flessibile, ideale per articoli più grandi o complessi.

“Con PDDP e la nostra soluzione commerciale, offriamo ai clienti un percorso chiaro e conforme, anche in presenza di importanti cambiamenti normativi.” Ha detto Thijs Boel, Managing Director di Spring Europe.

Spring GDS: logistica globale e sostenibile

Con 20 centri operativi in 3 continenti e una rete di 230 partner internazionali, Spring GDS garantisce accesso a 190 destinazioni nel mondo. L’azienda promuove la sostenibilità attraverso l’uso del biocarburante HVO100 nella rete stradale europea, confermando il proprio impegno per una logistica più ecologica e responsabile.