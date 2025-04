SOTI e Urovo: partnership strategica per ottimizzare la mobilità T&L

SOTI annuncia una partnership strategica con Urovo, azienda globale specializzata in dispositivi mobili rugged, per affrontare una delle principali sfide del settore Trasporti & Logistica (T&L). Minimizzare i tempi di inattività dei dispositivi mobili.

Secondo la ricerca di SOTI “The Road Ahead: Driving Digital Transformation in T&L”, il 78% dei lavoratori europei nel settore utilizza smartphone aziendali. Ma perde in media 12 ore al mese a causa di guasti ai dispositivi. Il 28% afferma di non avere accesso immediato al supporto IT, compromettendo la puntualità delle consegne e l’efficienza operativa.

SOTI XSight e le batterie intelligenti di Urovo sono la soluzione

Grazie a questa partnership, SOTI XSight integra la tecnologia delle batterie intelligenti di Urovo, fornendo alle aziende dati in tempo reale su condizioni e prestazioni delle batterie.

Monitoraggio proattivo. Prevedere e prevenire i guasti prima che si verifichino. Riduzione dei tempi di fermo. Gli autisti possono completare i turni di lavoro senza interruzioni. Ottimizzazione delle sostituzioni. Analizzando parametri come capacità di carica, temperatura e cicli di vita, le aziende evitano di scartare prematuramente interi lotti di batterie. E si concentrano su quelle realmente difettose.

“SOTI XSight è stato progettato per identificare e risolvere rapidamente i problemi relativi ai dispositivi mobili”. Ha detto David Parras, Senior Regional Director per l’Europa meridionale di SOTI. “L’integrazione con le batterie intelligenti di Urovo migliora la gestione della sicurezza e offre un’esperienza utente più efficiente e affidabile.”

Un’Innovazione strategica per il settore T&L

Integrando hardware avanzato con diagnostica data-driven, SOTI e Urovo offrono una soluzione che riduce il rischio di guasti alle batterie. E garantisce connettività costante e ottimizza il supporto mobile per i conducenti.

“La nostra partnership con Urovo rafforza la visione di dotare le aziende T&L di strumenti basati sui dati, rendendole agili, competitive e pronte per le sfide del futuro.” Concude Parras.

Chi è SOTI

SOTI è un’azienda leader nell’Enterprise Mobility Management, semplificando la gestione, protezione e supporto dei dispositivi business-critical. Con oltre 17.000 clienti aziendali globali, SOTI aiuta le aziende a migliorare operazioni mobili e ridurre i tempi di inattività.

Chi è Urovo

Urovo Technology è uno dei fornitori globali di soluzioni applicative mobili per diversi settori, tra cui logistica, vendita al dettaglio, finanza e assistenza medica. Fondata nel 2006, Urovo sviluppa terminali intelligenti, sistemi di pagamento e stampanti specializzate.