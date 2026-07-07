Sophos rafforza la strategia MSP in EMEA con Naveed Malik

Sophos è oggi uno dei protagonisti assoluti della cybersecurity mondiale. Protegge più di 600.000 organizzazioni grazie a una piattaforma di difesa basata sull’AI e a servizi gestiti da esperti attivi 24 ore su 24. La sua forza risiede nella capacità di unire tecnologia avanzata e competenza umana. Il team Sophos X‑Ops integra machine learning, automazione e intelligence in tempo reale sulle minacce. Offre alle aziende un monitoraggio continuo e una risposta rapida agli attacchi. È un approccio che ha trasformato Sophos in un punto di riferimento per chi cerca una sicurezza moderna, scalabile e capace di anticipare le minacce.

La gamma di soluzioni è ampia e copre ogni livello della difesa informatica

Protezione di endpoint, rete, email e cloud; sistemi di Extended Detection and Response (XDR); tecnologie di Identity Threat Detection and Response (ITDR); SIEM di nuova generazione. E soprattutto il servizio Managed Detection and Response (MDR), considerato tra i più avanzati del settore. A questo si aggiungono servizi di consulenza strategica che aiutano le organizzazioni a ridurre i rischi in modo proattivo e a costruire architetture di sicurezza resilienti.

In questo contesto arriva la nomina di Naveed Malik come Senior Director, EMEA MSP Channel Sales. Una figura che porta con sé un’esperienza internazionale di 15 anni nella costruzione di ecosistemi di partner ad alte prestazioni. Malik ha guidato strategie MSP e MSSP per aziende SaaS e realtà globali della cybersecurity, definendo modelli di go‑to‑market cloud e programmi di canale capaci di generare ricavi ricorrenti prevedibili. La sua filosofia è semplice e potente. Trasformare l’innovazione tecnologica in crescita sostenibile attraverso reti di partner solide, preparate e orientate ai servizi gestiti.

Il valore aggiunto che Malik porta in Sophos è evidente

L’area EMEA è uno dei mercati più dinamici e complessi della cybersecurity, con una domanda crescente di servizi MSP alimentata dalla scarsità di competenze interne. Oltre che dall’aumento delle minacce e dalla necessità di soluzioni scalabili basate sull’intelligenza artificiale. Malik guiderà, quindi, questa trasformazione, aiutando i partner a sviluppare servizi distintivi, ridurre il time‑to‑value e ampliare l’adozione delle tecnologie Sophos. Tra cui il sistema di difesa AI‑native che protegge endpoint, reti, email e cloud con funzionalità avanzate di XDR.

Una cybersecurity intelligente, aperta, scalabile e costruita insieme ai partner.

La sua nomina si inserisce nella strategia globale di Sophos, sempre più orientata a un modello partner‑first. L’azienda opera attraverso un vasto ecosistema internazionale che include MSP, MSSP, rivenditori, distributori e partner specializzati nella gestione del rischio cyber. Questo modello offre alle organizzazioni la flessibilità di scegliere relazioni fidate per proteggere la propria attività. Mentre Sophos garantisce la tecnologia, l’intelligence e i servizi gestiti necessari per affrontare minacce in continua evoluzione.

Con Malik alla guida del canale MSP in EMEA, Sophos, quindi, punta a consolidare la propria leadership nella sicurezza gestita, accelerando la crescita dei partner e ampliando la presenza dell’azienda nei mercati ad alto potenziale. È un passaggio strategico che rafforza la visione di Sophos: una cybersecurity intelligente, aperta, scalabile e costruita insieme ai partner.