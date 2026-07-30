Somalvico, l’exploit che illumina il mercato dell’arte

Il successo ottenuto da La cavalcata di Giulio Somalvico all’asta Capitolium Art dello scorso 29 luglio è stato un momento decisivo. L’opera, una tecnica mista su tela del 2010, è stata aggiudicata a 1.890 euro, superando la stima massima dopo una gara vivace tra collezionisti. Un risultato che conferma un interesse crescente e, soprattutto, apre prospettive nuove per il mercato del maestro.

Somalvico, l’artista coerente

Somalvico, nato a Como nel 1932 e scomparso nel 2024, è stato un artista appartato ma profondamente coerente. La sua pittura nasce da un rapporto intimo con la natura, con la luce dei laghi lombardi e con la dimensione interiore del paesaggio. Nei suoi lavori il colore diventa memoria, vibrazione, struttura emotiva. La sua formazione è solida: studi di disegno e decorazione, la specializzazione nella tecnica dell’affresco e, soprattutto, l’incontro con Umberto Lilloni all’Accademia di Brera, che ne orientò la maturazione artistica. La sua ricerca attraversa figurazione, realismo e informale, assimilando suggestioni dei grandi maestri del Novecento come Afro, Burri e Santomaso.

Negli ultimi mesi, la sua figura è tornata al centro dell’attenzione grazie alla mostra L’Unione dei Laghi, ospitata a Lesa. Qui le sue opere hanno dialogato con quelle di Antonello Arena, artista messinese definito da Pierre Restany “l’artista italiano più innovativo della generazione di mezzo”, e con la ricerca raffinata di Alessandra Lanese. Il percorso, curato da Nestar Moreno Tosini, ha mostrato la profondità della pittura di Somalvico, la sua capacità di trasformare la materia in memoria e la superficie in pensiero. Un dialogo che ha restituito al pubblico la forza di una ricerca che attraversa il secondo Novecento e arriva ai primi decenni del nuovo secolo.

Una rinnovata attenzione critica trova immediata conferma nel mercato

Questa rinnovata attenzione critica ha trovato immediata conferma nel mercato. Capitolium Art, una delle case d’asta italiane più dinamiche, ha registrato un interesse vivace per La cavalcata, con rilanci che hanno portato l’opera oltre le aspettative. È un segnale chiaro: Somalvico sta entrando in quella fase in cui storia dell’arte e mercato iniziano a convergere. Le sue opere, ancora oggi accessibili, potrebbero rivelarsi una sorpresa dal punto di vista dell’investimento. La coerenza della sua ricerca, la qualità della sua produzione, la riscoperta critica e l’attenzione crescente del pubblico sono elementi che spesso anticipano una rivalutazione significativa. Per collezionisti e intenditori, Somalvico potrebbe diventare uno di quei nomi che, nel giro di poco tempo, passano da una nicchia colta a un mercato più ampio. Il successo di La cavalcata non è un episodio isolato, ma un indizio. E gli indizi, nel mercato dell’arte, sono spesso il preludio di una crescita.

Giulio Somalvico “La cavalcata”, 2010, Tecnica mista su tela. Cm. 70×70.