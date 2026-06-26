Solving assiste Comtel nell’acquisizione della minoranza di NovaNext

Solving ha affiancato Comtel Spa nell’acquisto del 40% residuo del capitale sociale di NovaNext Srl e nel successivo progetto di fusione per incorporazione. L’operazione è stata seguita da un team guidato dall’avvocato Piergiorgio Sposato con gli avvocati Mario Costanzo, Luca Pietrantuono e il supporto dell’avvocato Flavia Furiassi. Rappresenta un tassello decisivo nel percorso di integrazione industriale tra le due realtà.

Comtel, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell’integrazione di sistemi ICT, consolida così il controllo totale di NovaNext. Una realtà specializzata in soluzioni digitali avanzate, cybersecurity, infrastrutture e servizi di system integration. L’acquisizione delle quote detenute da Giovanni e Roberto De Giovanni consente al Gruppo di completare un processo avviato negli anni, orientato alla creazione di una piattaforma tecnologica unificata e più competitiva.

Solving ha supportato Comtel

La fusione per incorporazione, che seguirà al perfezionamento dell’acquisto, permetterà di semplificare la struttura societaria, eliminare duplicazioni operative e accelerare la piena integrazione delle competenze. NovaNext porta in dote un know‑how riconosciuto nel mercato ICT italiano, con una forte specializzazione in progetti complessi per imprese e PA. L’unione con Comtel rafforza la capacità del Gruppo di offrire soluzioni end‑to‑end, dalla progettazione all’implementazione, fino alla gestione evolutiva dei sistemi.

Per i clienti l’operazione si traduce in un vantaggio concreto

Un unico interlocutore in grado di garantire continuità, maggiore solidità, un portafoglio di servizi più ampio e una capacità di risposta più rapida alle esigenze di trasformazione digitale. L’integrazione tra le due società permette infatti di combinare la forza industriale e commerciale di Comtel con la specializzazione tecnica di NovaNext. E noltre generando nuove sinergie in ambito cloud, networking, sicurezza informatica e digital workplace.

Solving è uno studio legale e tributario con una forte vocazione all’assistenza di imprese, istituzioni e investitori. Ha svolto un ruolo centrale nel supportare Comtel in tutte le fasi dell’operazione. Lo Studio e noto per la capacità di coniugare rigore tecnico, visione strategica e profonda conoscenza del contesto economico e normativo. Ha messo in campo un approccio multidisciplinare che integra competenze legali, fiscali e di advisory. La sua attività ha garantito un percorso di acquisizione e fusione fluido, sicuro e pienamente coerente con gli obiettivi di crescita del Gruppo.

L’operazione conferma, quindi, la strategia di Comtel orientata al rafforzamento del proprio posizionamento nel mercato ICT e alla creazione di un ecosistema integrato di competenze. Allo stesso tempo valorizza il patrimonio tecnologico e umano di NovaNext. Quest’ultima trova nella fusione un acceleratore per ampliare la propria capacità di innovazione e di servizio. In un mercato in cui la trasformazione digitale richiede velocità, scalabilità e affidabilità, l’unione tra Comtel e NovaNext rappresenta, quindi, un passo naturale e vantaggioso per clienti, partner e stakeholder. Solving, con il suo ruolo di advisor legale, contribuisce a rendere questo passaggio non solo possibile, ma strategicamente efficace.