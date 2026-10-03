Sogin rinnova la governance per la sfida nucleare

Sogin apre una nuova fase della propria storia con il rinnovo del Consiglio di Amministrazione. L’Assemblea dei soci ha nominato Stefano Grassi presidente della società e designato Lodovico Mazzolin come amministratore delegato. Del nuovo CdA fanno parte anche Barbara Bortolussi, Sara Scavone e Jacopo Vignati. Contestualmente è stato rinnovato anche il Collegio Sindacale, guidato da Angela Affinito.

Nuove cariche per Sogin impegnata nello smantellamento degli impianti nucleari italiani

La nomina arriva in un momento particolarmente significativo per Sogin, chiamata a portare avanti uno dei compiti industriali e ambientali più complessi del Paese. La società, interamente controllata dallo Stato, è infatti responsabile dello smantellamento degli impianti nucleari italiani, della messa in sicurezza dei siti e della gestione dei rifiuti radioattivi prodott. Ma non solo dalle ex centrali nucleari, ma anche dalle attività industriali, di ricerca scientifica e di medicina nucleare.

Il lavoro di Sogin rappresenta una delle infrastrutture meno visibili ma più strategiche per l’Italia. Dopo l’uscita dal nucleare sancita dai referendum popolari, il Paese ha dovuto affrontare la sfida della disattivazione degli impianti e della gestione in sicurezza dei materiali radioattivi. Un’attività che richiede competenze altamente specializzate, investimenti significativi e tempi tecnici molto lunghi.

Riportare le aree interessate a condizioni che consentano nuovi utilizzi

Negli ultimi anni la società ha accelerato le operazioni di decommissioning in diversi siti distribuiti sul territorio nazionale. L’obiettivo finale è riportare le aree interessate a condizioni che consentano nuovi utilizzi, eliminando progressivamente le strutture connesse alle precedenti attività nucleari. Parallelamente prosegue il trattamento e il condizionamento dei rifiuti radioattivi, una fase indispensabile per garantirne la sicurezza nel lungo periodo.

Uno dei dossier più rilevanti rimane quello del Deposito Nazionale, il progetto destinato ad accogliere i rifiuti radioattivi a bassa e media attività oggi conservati in numerosi siti temporanei. L’infrastruttura è considerata strategica per completare il ciclo di gestione dei rifiuti nucleari italiani. E inoltre per allineare il Paese agli standard internazionali in materia di sicurezza e sostenibilità ambientale. Il percorso autorizzativo e di individuazione del sito continua a essere uno dei temi più delicati e discussi del settore.

Un Cda capace di guidare una fase decisiva

In questo contesto il nuovo Consiglio di Amministrazione sarà chiamato a guidare una fase decisiva. Le priorità riguardano il completamento delle attività di smantellamento, l’avanzamento dei programmi di gestione dei rifiuti radioattivi. E inoltre il controllo dei costi e il dialogo con i territori coinvolti dai progetti della società.

La notizia interessa in primo luogo le istituzioni nazionali e locali, il settore energetico, il mondo industriale e ambientale. Ma anche le comunità che ospitano gli impianti nucleari in dismissione e i siti destinati alle future infrastrutture. Le scelte di governance di Sogin hanno infatti un impatto diretto su sicurezza, sostenibilità, investimenti pubblici e sviluppo tecnologico, temi sempre più centrali nel dibattito energetico italiano ed europeo.