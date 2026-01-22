Sofidel: CDP dice ok. Confermati i rating A‑ e il punteggio Timber

L’impegno ambientale del Gruppo Sofidel. L’azienda, tra i leader mondiali nella produzione di carta per uso igienico e domestico, è stato nuovamente riconosciuto da CDP. Nel ciclo di disclosure 2025, Sofidel ha ottenuto il rating A‑ sia nella categoria Climate Change sia in Forests, confermando la solidità e la coerenza della propria strategia di sostenibilità.

CDP ha introdotto per la prima volta una valutazione basata sulle materie prime (Commodity Score). In quet’ambito il Gruppo ha raggiunto il punteggio A nel settore Timber, il massimo possibile. Questo risultato certifica l’eccellenza dell’azienda nella gestione forestale sostenibile e nell’approvvigionamento responsabile della cellulosa, materia prima essenziale per la produzione di tissue.

Riccardo Balducci, Group Sustainability Director di Sofidel

“Questi risultati evidenziano il nostro rigoroso impegno per la sostenibilità ambientale. Clima e foreste sono due pilastri delle nostre politiche volte a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050 e a preservare l’integrità delle nostre catene di fornitura”.

Il Gruppo ha infatti aderito all’iniziativa Science Based Targets (SBTi), impegnandosi a raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2050. Sul fronte forestale, il 100% delle materie prime di origine forestale proviene da fornitori certificati secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici, garantiti da schemi indipendenti come FSC®, FSC® Controlled Wood e PEFC. Sofidel è inoltre tra le prime aziende ad aver aderito a Forests Forward, il programma internazionale del WWF che mira a contrastare la deforestazione, tutelare gli ecosistemi forestali e proteggere i diritti delle comunità locali.

Nel 2025 CDP ha valutato oltre 22.100 aziende a livello globale, posizionando Sofidel tra i gruppi industriali più avanzati in termini di trasparenza e azioni concrete per il clima e le foreste.

Aggiornamenti aggiuntivi disponibili dalle fonti recenti

Le notizie più recenti confermano il posizionamento di Sofidel tra le aziende più virtuose a livello internazionale. Nel 2026, CDP ha ribadito il rating A‑ per Climate Change e Forests, sottolineando la continuità e l’efficacia delle politiche ambientali del Gruppo.

Chi è il gruppo Sofidel

Con sede a Porcari (LU), Sofidel è uno dei principali produttori mondiali di carta per uso igienico e domestico. Fondato nel 1966, opera in 13 Paesi – 12 in Europa e negli USA – con oltre 9.500 dipendenti e una capacità produttiva di 1.983.000 tonnellate annue. Nel 2024 ha registrato un fatturato netto di 3,225 miliardi di euro. L’azienda ha confermato l’obiettivo di raggiungere emissioni di carbonio pari a zero entro il 2050.