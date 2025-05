Siti Tematici: crescita responsabile e innovazione nel design

Etica, trasparenza e rispetto sono i principi su cui Siti Tematici srl ha costruito la propria attività, consolidando la crescita di MobiliDesignOccasioni. Il portale dedicato all’arredamento di design a prezzi scontati per rinnovo esposizione.

Correttezza, integrità e responsabilità

Sin dalla sua fondazione nel 2008, Paolo Vismara ha puntato su correttezza, integrità e responsabilità, valori che hanno permesso all’azienda di conquistare la fiducia di clienti e collaboratori. Con un turnover prossimo allo zero, Siti Tematici si prepara ora a un’ulteriore espansione. In arrivo nuove assunzioni per rafforzare il suo team e consolidare il business.

Trasparenza chiave del successo di MobiliDesignOccasioni

MobiliDesignOccasioni conta 740 negozi partner in tutta Italia, molti dei quali attivi da più di 15 anni. Grazie a una comunicazione chiara e a un approccio strategico alla gestione del mercato, l’azienda continua a offrire strumenti per velocizzare il ricambio espositivo degli showroom. Garantisce scelte consapevoli e vantaggiose per clienti e rivenditori.

Secondo Paolo Vismara “In un mercato in continua evoluzione, siamo riusciti a mantenere una crescita costante, investendo in relazioni durature e strategie sostenibili”. Per Siti Tematici, il futuro passa attraverso l’innovazione digitale, il benessere dei dipendenti, attività benefiche e la promozione di pratiche sostenibili, elementi indispensabili per garantire un successo a lungo termine. L’obiettivo è chiaro: crescere, ma farlo nel rispetto dei valori e della qualità.