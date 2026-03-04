+Simple Italia stringe i bulloni dell’organizzazione con due nuovi ingressi

+Simple Italia continua a mettere mano alla propria architettura manageriale con un ritmo deciso e molto chiaro. Obbiettivo: costruire una MGA più forte, più strutturata e pronta a competere da protagonista nel mercato italiano. Da oggi due nuovi profili entrano nell’organizzazione, portando competenze tecniche e gestionali che vanno a rafforzare due aree strategiche. Ovvero Logistics e Broker Service & Technical Accounting.

Oscar Foti alla guida della Linea di Business Logistics di +Simple Italia

La business line Logistics è una delle aree più dinamiche del mercato assicurativo e una delle priorità di sviluppo per +Simple Italia. Proprio di recente ha annunciato una partnership con Wakam per ampliare l’offerta Motor Commercial. In questo contesto arriva Oscar Foti, nuovo Responsabile della Linea di Business Logistics, con riporto diretto ad Angelo Guasteferro. Con oltre trent’anni di esperienza maturata in gruppi come Helvetia, HDI, Assimoco, Crédit Agricole, Ergo, Winterthur e AXA, Foti porta un bagaglio tecnico solido. E soprattutto una profonda conoscenza del segmento Danni e Motor. Il suo compito sarà:

rafforzare la competitività dell’offerta Motor Commercial.

ottimizzare la gestione del portafoglio.

guidare l’evoluzione della linea Logistics in un mercato in forte trasformazione.

Veronica Arosio alla guida di Broker Service & Technical Accounting

La seconda nomina riguarda un’area cruciale per una MGA che punta a crescere in modo scalabile: la qualità del servizio agli intermediari. Veronica Arosio assume il ruolo di Responsabile Broker Service and Technical Accounting, con riporto a Lorenzo Pugliano.

Con una formazione giuridica e un’esperienza consolidata in Assimedici e AON, Arosio avrà la responsabilità di:

guidare la Contabilità Tecnica.

costruire da zero il team Broker Service.

elevare il livello di servizio verso gli intermediari, rendendolo più strutturato, tempestivo ed efficace.

Un tassello fondamentale per un modello di MGA che vuole distinguersi non solo per prodotto, ma anche per qualità operativa.

La visione: una MGA italiana sempre più forte e competitiva

«Questi due nuovi ingressi rappresentano un’accelerazione concreta nell’attuazione del nostro piano strategico al 2027». Ha detto Giacomo Gargani, AD e Country Manager di +Simple Italia. «L’esperienza di Foti e Arosio rafforza la crescita del portafoglio Motor Commercial e l’evoluzione del modello di servizio agli intermediari».

Il 2026 si conferma quindi un anno di consolidamento e crescita per +Simple Italia, che continua a investire in competenze manageriali, partnership strategiche e sviluppo tecnologico.