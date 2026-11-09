+Simple Italia rafforza la rete distributiva

Come si costruisce una rete distributiva più forte in un mercato assicurativo sempre più competitivo e digitale? Per +Simple Italia la risposta passa attraverso persone, prossimità e tecnologia.

La MGA italiana del Gruppo +Simple ha annunciato l’ingresso di due nuovi manager che andranno a rafforzare la struttura dedicata agli intermediari partner. Si tratta di Davide Migliazzi, nominato Head of Key Account Management, e di Alberto Ballocchi, nuovo Head of Network Development & Marketing Automation. La scelta si inserisce in una strategia più ampia che punta a sostenere la crescita della rete distributiva attraverso un presidio territoriale più capillare. E una maggiore capacità di sviluppare iniziative commerciali personalizzate.

Migliazzi porta in dote oltre vent’anni di esperienza

Nel suo percorso professionale ha ricoperto incarichi di responsabilità in Direct Line, Admiral Group e Finital, realtà successivamente acquisita da Facile.it. In +Simple sarà il riferimento commerciale per i partner strategici e avrà il compito di consolidare relazioni durature basate sulla conoscenza diretta delle esigenze degli intermediari.

Ballocchi arriva dal mondo della consulenza assicurativa

Ha maturato esperienza in Reply EFC Insurance, dove ha seguito progetti di trasformazione e strategie distributive per grandi gruppi del settore. Nel nuovo ruolo guiderà le attività di sviluppo commerciale e comunicazione verso l’intera rete, facendo leva su dati e intelligenza artificiale per costruire iniziative sempre più mirate.

La direzione scelta da +Simple è chiara

Non si tratta soltanto di ampliare la struttura organizzativa, ma di rendere più efficace il rapporto con i partner attraverso strumenti capaci di interpretarne bisogni e potenzialità.

Giacomo Gargani, Country Manager e CEO di +Simple Italia

“Vogliamo crescere insieme alla rete degli intermediari partner investendo in persone, presenza territoriale e tecnologia”. Secondo il manager, la combinazione tra una struttura centrale forte e la vicinanza ai partner rappresenta il principale fattore di valore per sostenere lo sviluppo del business. Lo stesso Migliazzi evidenzia come il presidio del territorio resti un elemento decisivo anche nell’era digitale. Essere vicini agli intermediari significa comprenderne le necessità quotidiane e offrire supporto concreto per favorire la crescita del portafoglio e delle opportunità commerciali. Ballocchi pone invece l’accento sull’evoluzione tecnologica del modello distributivo. L’obiettivo è accompagnare ogni partner lungo il proprio percorso di sviluppo utilizzando dati e intelligenza artificiale per personalizzare attività, comunicazioni e iniziative commerciali.

Per le PMI il rafforzamento della struttura di +Simple rappresenta un segnale rilevante. La crescente digitalizzazione del settore richiede infatti strumenti capaci di migliorare efficienza commerciale, acquisizione clienti e qualità della relazione. In questo contesto, l’intelligenza artificiale non viene proposta come sostituto del consulente, ma come leva per aumentare la capacità degli intermediari di generare business.

L’operazione conferma le ambizioni di crescita del Gruppo +Simple a livello europeo

Fondato in Francia nel 2015, il gruppo opera oggi in cinque Paesi e conta 255 dipendenti, una rete di circa 14 mila intermediari e oltre 350 mila clienti serviti. La crescita è stata sostenuta sia da sviluppo organico sia da acquisizioni, con 19 operazioni completate nel settore dell’intermediazione assicurativa. E il supporto di investitori internazionali come KKR, Eurazeo, Speedinvest e Tikehau Capital.