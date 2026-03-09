Sigma cresce in Campania: nuovi supermercati nell’Agro Aversano

La rete Sigma rafforza la propria presenza in Campania. Punta dritta al cuore del commercio di prossimità: quello sotto casa, dove si passa “solo per il pane” e si esce con la spesa per tre giorni.

Nel dettaglio, entrano nella rete di Ce.Di. Sigma Campania sei nuovi pv localizzati nell’Agro Aversano, in provincia di Caserta. I supermercati si trovano nei comuni di San Marcellino, Trentola Ducenta, Casal di Principe, Casaluce, San Cipriano d’Aversa e Lusciano, rafforzando in modo la presenza dell’insegna. Un’area in cui la spesa quotidiana si gioca soprattutto sui negozi di vicinato.

Un servizio e forte legame con il territorio

Si tratta di supermercati caratterizzati da una forte specializzazione nei reparti freschi – ortofrutta, macelleria e salumeria. Quelli che spesso fanno davvero la differenza nella scelta del supermercato sotto casa. L’ingresso dei sei negozi consente a Sigma di consolidare il presidio territoriale e di continuare a sviluppare un modello distributivo basato su prossimità.

L’operazione si inserisce nel percorso di crescita promosso insieme a Dit – Distribuzione Italiana, la centrale che coordina le insegne Sigma e Sisa. Negli ultimi anni la centrale ha puntato molto sul rafforzamento della rete associata e sul format di vicinato, che rimane il cuore del posizionamento dell’insegna. Oggi la rete conta oltre 800 punti vendita distribuiti in circa 80 province italiane, con una superficie media di circa 400 metri quadrati. Sono dimensioni perfette per un supermercato di quartiere dove trovi un po’ di tutto senza dover attraversare mezzo parcheggio con il carrello.

Per Sigma non solo nuove aperture

In parallelo allo sviluppo della rete, Ce.Di. Sigma Campania porta avanti anche un progetto di rinnovamento con la radicale ristrutturazione di uno storico supermercato Sigma a Casavatore(Na). (nela foto). Il pv, attivo dal 2010 e sviluppato su circa 400 metri quadrati, riaprirà il 12 marzo. Il suo format è completamente aggiornato e con un focus ancora più marcato sui reparti del fresco e freschissimo.

“Siamo orgogliosi che la nostra rete continui ad ampliarsi sulla base di un progetto imprenditoriale strutturato e di solide relazioni con il territorio”. Spiega il presidente di Ce.Di Sigma Campania Francesco Del Prete. “Lo sviluppo dell’insegna Sigma è uno stimolo per migliorare il presidio nei territori in cui operiamo e rispondere sempre meglio alle esigenze dei clienti”.

Sulla stessa linea anche Alessandro Camattari, direttore commerciale e marketing di Dit. “L’apertura di questi nuovi punti vendita dimostra quanto l’insegna Sigma continui a essere attrattiva. Il commercio di prossimità resta un elemento fondamentale per le comunità locali, perché valorizza l’imprenditorialità e mantiene vivo il rapporto di fiducia tra negozio e clienti”.

Il rafforzamento della rete arriva in una fase in cui il sistema Dit sta investendo anche su altri fronti. Integrazione logistica, sviluppo dei prodotti a marchio del distributore e iniziative per sostenere il potere d’acquisto delle famiglie, come i programmi di “prezzi bloccati” su centinaia di prodotti a marchio.

Insomma, mentre il mondo della grande distribuzione continua a cambiare velocemente, Sigma sceglie una strada abbastanza chiara: meno gigantismo e più supermercati di quartiere. E se oltre alla spesa ti fanno trovare anche il salumiere che sa come ti piace il prosciutto, tanto meglio.