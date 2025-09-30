Sesso a pagamento: Italia prima in UE per ricerche online, Parma in testa

L’Italia si conferma al vertice europeo per le ricerche online legate al sesso a pagamento. Secondo un’analisi condotta da Mistress Advisor L’Italia supera le principali capitali europee, con Parma che registra il dato più alto in assoluto: 1 ricerca ogni 3 abitanti.

Il fenomeno, misurato attraverso le query “escort + città”, non è marginale né episodico. Al contrario, si tratta di un comportamento diffuso e consolidato, che in Italia assume proporzioni di massa. Le grandi città come Roma, Milano, Napoli e Torino superano Londra, Parigi e Berlino, ma è nelle città medie che il trend diventa eclatante.

Italia: il caso europeo

Lo studio evidenzia come le città italiane mantengano nel tempo livelli altissimi di interesse, a differenza di altri Paesi dove la domanda è più stabile o in calo. Le città medie italiane – da Modena a Trieste, da Verona a Brescia – mostrano rapporti di ricerca fino a 30 volte superiori rispetto alle medie europee.

La classifica delle città italiane con più ricerche di Escort

Keyword Ricerche Popolazione Rapporto

Escort Parma 110.000 330.000 1 su 3

Escort Modena 90.500 367.000 1 su 4,1

Escort Trieste 49.500 207.000 1 su 4,2

Escort Brescia 110.000 482.000 1 su 4,4

Escort Verona 110.000 506.000 1 su 4,6

Escort Messina 49.500 237.000 1 su 4,8

Escort Catania 110.000 608.000 1 su 5,5

Escort Bologna 135.000 760.000 1 su 5,6

Escort Firenze 135.000 778.000 1 su 5,8

Escort Padova 90.500 533.000 1 su 5,9

Escort Cagliari 74.000 462.000 1 su 6,2

Escort Bari 110.000 701.000 1 su 6,4

Escort Genova 90.500 646.000 1 su 7,1

Escort Palermo 110.000 959.000 1 su 8,7

Escort Torino 165.000 1.740.000 1 su 10,5

Escort Napoli 246.000 3.288.000 1 su 13,4

Escort Roma 301.000 4.131.000 1 su 13,7

Escort Venezia 33.100 514.000 1 su 15,5

Escort Milano 246.000 4.769.000 1 su 19,4

Un trend stabile nel tempo

L’analisi storica di Google Trends dal 2020 al 2024 conferma la costanza del fenomeno in Italia. Mentre in città come Londra e Parigi si osservano oscillazioni, in Italia – soprattutto a Roma – i livelli di interesse restano elevati e diffusi. Il comportamento non è una moda passeggera, ma una tendenza strutturale che distingue l’Italia nel panorama europeo. In sintesi, il primato italiano nelle ricerche online di sesso a pagamento non è solo questione di numeri assoluti: è una costanza culturale e digitale che coinvolge metropoli e città medie, rendendo il caso italiano unico in Europa.

Perché l’Italia guida le ricerche online sul sesso a pagamento: i fattori chiave

Secondo lo studio di Mistress Advisor, il primato italiano nelle ricerche online di escort si spiega attraverso tre fattori principali:

1. Normativa incerta e digitalizzazione del sex work

In Italia, la vendita di sesso non è reato, ma la Legge Merlin del 1958 vieta bordelli e intermediazione. Questo crea una zona grigia normativa: l’attività individuale è tollerata, ma le strutture organizzate sono proibite. Di conseguenza, Google diventa la principale vetrina, più che in altri Paesi dove il settore è regolamentato.

In Francia, l’acquisto è penalizzato (legge del 2016), riducendo la domanda visibile.

Nel Regno Unito, la vendita è legale ma molte attività correlate sono vietate.

In Spagna, la regolamentazione è frammentata e locale, creando incertezza.

2. Il turismo come moltiplicatore

Le città italiane, in particolare Roma e Milano, registrano flussi turistici altissimi che amplificano la platea potenziale di utenti.

Roma: 22,2 milioni di arrivi su 4,1 milioni di abitanti → 5,4 arrivi per residente

Milano: 8,5 milioni di arrivi su 4,7 milioni di abitanti → 1,8 arrivi per residente

A confronto:

Parigi: 1,8 arrivi per residente

Berlino: 2,4

Madrid: 1,5

Il turismo italiano, quindi, moltiplica la domanda online, rendendo il fenomeno più visibile e diffuso rispetto ad altre capitali europee. In sintesi, la normativa ambigua, la centralità del digitale e il peso del turismo spiegano perché l’Italia sia un unicum nel panorama europeo delle ricerche online sul sesso a pagamento.