Sesa acquisisce il 100% di Base Digitale Group

Sesa annuncia la sottoscrizione di un accordo vincolante per l’acquisizione del restante 7,14% di Base Digitale Group, detenuto dai managing partner Marco e Leonardo Bassilichi. Con questa operazione, Sesa raggiunge il controllo del 100% del capitale della società.

I due manager hanno assunto un impegno di lock‑up triennale sulle azioni Sesa ricevute in concambio, con la sola possibilità di trasferimento a società interamente controllate. Oppure alla holding ITH S.p.A., che subentreranno nel vincolo. Una scelta che conferma l’allineamento strategico e il forte commitment di lungo periodo del management nel percorso di crescita del Gruppo Sesa.

Chi è Base Digitale Group

Base Digitale Group è nata nel 2020 come nuovo settore del Gruppo Sesa, a seguito della business combination con l’iniziativa imprenditoriale dei fratelli Bassilichi. In pochi anni è diventata un operatore di riferimento in Italia nelle digital platform, nelle vertical application e nei business services per il settore dei financial services. Nell’esercizio in chiusura al 30 aprile 2026 raggiungerà circa 180 milioni di euro di ricavi. Con un organico di 1.000 persone e oltre 500 clienti, con l’obiettivo di arrivare a 200 milioni di euro nell’esercizio successivo.

L’acquisizione si inserisce nel più ampio percorso di sviluppo industriale di Sesa, orientato al rafforzamento delle competenze nelle piattaforme digitali. E inoltre nelle applicazioni verticali e nella consulenza per la trasformazione digitale di imprese e organizzazioni. Il corrispettivo complessivo dell’operazione è pari a 5,53 milioni di euro, regolato tramite permuta di 60.438 azioni Sesa valorizzate 91,5 euro ciascuna. Questo sulla base della media dei prezzi ufficiali degli ultimi 20 giorni di borsa aperta. Le azioni utilizzate erano già disponibili grazie al programma di buy‑back effettuato nei mesi precedenti. La valutazione di Base Digitale Group è coerente con i criteri adottati da Sesa, basati su un multiplo di 5x l’Ebitda.

Marco Bassilichi è membro del CdA di ITH S.p.A., holding controllante di Sesa, e Leonardo Bassilichi è Dirigente con Responsabilità Strategiche. Per questo l’operazione rientra tra quelle di minore rilevanza ai sensi della normativa sulle parti correlate. Prima della firma è stato acquisito il parere favorevole del Comitato Parti Correlate di Sesa. Il closing è previsto entro cinque giorni dalla sottoscrizione.

Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa

L’Ad ha sottolineato come l’acquisizione del 100% di Base Digitale Group rappresenti il completamento di un percorso di forte crescita industriale. Dai 40 milioni di ricavi del 2020 agli attuali 180 milioni. Un risultato che conferma la validità della strategia e il posizionamento distintivo nel mercato delle piattaforme digitali per i financial services. Fabbroni ha ringraziato Base Digitale Group e i managing partner Bassilichi, evidenziando la comune visione d’impresa e l’obiettivo di continuare a creare valore nel lungo periodo.

Leonardo e Marco Bassilichi hanno commentato che l’operazione apre una nuova fase del percorso imprenditoriale condiviso con Sesa. Che dal 2020 ha portato Base Digitale Group a diventare uno dei principali player del settore. Diventando azionisti di lungo termine di Sesa, continueranno a guidare la società all’interno del Gruppo, rafforzandone la leadership e ampliando le opportunità per persone e clienti.

Chi è Sesa

Sesa S.p.A., con sede a Empoli, guida un Gruppo attivo in Italia e in diversi Paesi europei – tra cui Germania, Svizzera, Austria, Francia, Spagna e Romania. Oggi è l’operatore di riferimento nella Digital Technology, Consulting e Vertical Application. Al 30 aprile 2025 il Gruppo ha registrato ricavi consolidati per 3,356 miliardi di euro (+4,6% anno su anno) e conta 6.532 persone (+14,8%). Sesa opera come Digital Integrator, supportando imprese e organizzazioni nei processi di trasformazione digitale attraverso cinque aree di attività

SSI – Software e System Integration (875,7 milioni di ricavi; 4.243 persone)

BS – Business Services (153,5 milioni; 962 persone)

ICT VAS – Value Added Solutions (2.075,5 milioni; 711 persone)

Digital Green VAS (343,8 milioni; 95 persone)

Corporate (62 milioni; 521 persone)

Il Gruppo ha costruito un solido track record di crescita sostenibile. Tra il 2012 e il 2025 i ricavi sono aumentati con un CAGR dell’11,5%, l’Ebitda del 14,53% e l’occupazione del 16,8%. Nel solo 2025 Sesa ha distribuito un valore economico di 450 milioni di euro, destinando oltre il 70% alla remunerazione delle risorse umane. La sostenibilità è integrata nello statuto e nella governance del Gruppo. Sesa pubblica una Relazione Annuale Integrata secondo standard internazionali e ha ottenuto importanti riconoscimenti ESG. Tra questi il rating Ecovadis Platinum, il rating BBB di MSCI e il rating B di CDP. Sesa è quotata su Euronext STAR Milano e fa parte dell’indice FTSE Italia Mid Cap e dell’iniziativa Euronext Tech Leaders.