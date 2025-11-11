Sesa acquisisce 4IT Solutions

Sesa S.p.A.è un operatore di riferimento nel settore Digital Technology, Consulenza e Vertical Application per imprese e organizzazioni. Detiene ricavi consolidati pari a €3.356,8 milioni e 6.532 collaboratori al 30 aprile 2025. Annuncia l’acquisizione del 60% di 4IT Solutions Sagl (“4IT”), con meccanismi di opzione Put e Call per l’acquisizione progressiva del 100% del capitale. L’operazione è stata realizzata da Var Group, leader nei servizi e soluzioni digitali, parte del Gruppo Sesa.

Profilo di 4IT Solutions

Fondata nel 2008 e con sede nel Canton Ticino, 4IT è un system integrator e managed service provider specializzato in progetti IT su misura e servizi gestiti.

Ricavi attesi 2025: circa €9 milioni

EBITDA: circa €0,9 milioni

Team: circa 35 professionisti

L’azienda offre soluzioni end-to-end dal modern workplace alla protezione dei dati, rete e infrastruttura, con un approccio security-first che integra prevenzione, rilevamento e risposta lungo l’intero ciclo di vita.

Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa

“L’ingresso di 4IT nel Gruppo rappresenta un passo strategico nel nostro percorso di crescita internazionale. Rafforziamo la presenza in un mercato ad alto potenziale, integrando competenze specialistiche e creando valore sostenibile di lungo termine per tutti gli stakeholder.”

Francesca Moriani, CEO di Var Group, e Massimo Fumagalli, Country Manager di Var Group Suisse

“La partnership con 4IT rafforza la nostra presenza in Svizzera. Abbiamo trovato un partner che condivide i nostri valori e che, grazie alla profonda conoscenza del territorio e alle competenze IT end-to-end, ci permetterà di offrire una proposta ancora più completa alle imprese locali.”

Sladjana Timotijevic e Mishel Borcic, Managing Partners di 4IT Solutions

“Siamo orgogliosi di entrare a far parte di Var Group e del Gruppo Sesa. Questa collaborazione ci consentirà di accelerare lo sviluppo della nostra offerta e rafforzare la capacità di innovare in un mercato in continua evoluzione.”

Obiettivi strategici

La business combination tra Var Group e 4IT.

consolida la presenza in Svizzera, dove Var Group opera dal 2022 con Var Group Suisse.

crea sinergie tra sistemi gestionali e team di professionisti.

rafforza l’offerta integrata in ambiti cruciali come infrastrutture, workplace, network e protezione del dato.

supporta le imprese locali nella trasformazione digitale, migliorando livelli di servizio e riducendo i rischi.

Contesto di mercato

Il mercato globale dei servizi per la continuità operativa e la gestione delle infrastrutture digitali ha superato i 15 miliardi di dollari nel 2024, con una crescita prevista del 2,8% nel 2025. In Europa, il settore è atteso crescere a un tasso annuo dell’11,2% tra il 2025 e il 2030. L’outsourcing infrastrutturale consente alle imprese di ridurre fino al 40% i costi di supporto e manutenzione, favorendo resilienza, sicurezza e digitalizzazione.