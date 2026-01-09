ServiceNow acquisisce Armis per rafforzare la sicurezza

ServiceNow acquisirà Armis per potenziare in modo significativo la gestione dell’esposizione informatica e la sicurezza su tutta la superficie di attacco. Dai sistemi IT tradizionali ai dispositivi OT e medicali utilizzati da aziende, governi e infrastrutture critiche in tutto il mondo.

L’integrazione tra le due realtà permetterà di creare uno stack unificato e end‑to‑end capace di vedere, analizzare e intervenire sull’intera impronta tecnologica delle organizzazioni, Combinando discovery in tempo reale, intelligence sulle minacce, prioritizzazione del rischio e workflow automatizzati di risposta.

L’operazione consentirà inoltre a ServiceNow di triplicare le proprie opportunità di mercato nel settore sicurezza e rischio, accelerando la roadmap verso una cybersecurity sempre più proattiva e autonoma. Questo in un contesto in cui l’adozione dell’IA sta ampliando rapidamente la superficie di attacco e la complessità degli ambienti digitali.