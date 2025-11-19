Serie A, il calcio delle grandi sponsorship

Il calcio non è solo passione, ma anche un potente motore economico e di marketing. Lo dimostrano i dati presentati da YouGov durante l’ottava edizione del Social Football Summit, evento internazionale dedicato alla Football Industry. Al centro del dibattito, la capacità della Serie A di trasformarsi in un palcoscenico privilegiato per i grandi marchi, capace di generare ritorni concreti in termini di visibilità. Reputazione e performance di vendita.

Secondo YouGov, research partner della Lega Serie A, le aziende che scelgono di legarsi al massimo campionato italiano ottengono benefici tangibili. Cresce l’awareness, aumenta la consideration e si rafforza la penetrazione nei consumatori. È il caso di brand come Enilive, Iliad, Fantacalcio e Philadelphia, tutti citati come esempi virtuosi.

Proprio Philadelphia è diventata il simbolo di come una sponsorship possa incidere sui comportamenti d’acquisto. Negli ultimi due anni, grazie alla partnership con la Serie A, il marchio ha registrato un incremento della penetrazione del 2%, una crescita della frequenza d’acquisto del 7,5%. E inoltre un aumento della spesa media del 9,7%. Ancora più impressionante il dato tra le famiglie con tifosi di calcio. +15,7% di acquirenti in due anni, con una crescita a valore del 23,4% e a volume del 18,5%, ben superiore a quella delle famiglie non legate al calcio.

Stefano Russo, Direttore Commerciale YouGov

“Il nostro approccio garantisce trasparenza nella valutazione economica e nell’efficacia delle sponsorship, misurando i KPI di brand e le conversioni reali. Grazie ai nostri panel, siamo in grado di certificare se e quanto una partnership sportiva modifica davvero i comportamenti d’acquisto.”

Il Summit ha offerto anche un momento celebrativo con gli SFS Awards. Il YouGov Football Index Award 2025 è stato assegnato al Barcellona, riconosciuto come la squadra straniera più amata dai tifosi italiani nella scorsa stagione. A ritirare il premio è stato Victor Campos Blanco, commercial strategy & insights manager del club catalano.

Il messaggio che arriva dal Social Football Summit è chiaro. La Serie A non è soltanto il teatro delle emozioni sportive. E’ anche un acceleratore di valore per i brand. Sponsorizzare il calcio italiano significa entrare in contatto con milioni di tifosi e trasformare la passione in risultati concreti.