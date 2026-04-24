Sensor Medica premiata ai Rehab Awards 2026

A Bologna, durante Exposanità 2026, Sensor Medica ha ricevuto uno dei riconoscimenti più significativi dei Rehab Awards, un premio che arriva in un momento simbolico. :I quindici anni dalla fondazione dell’azienda. La cerimonia, ospitata nella Sala Scarlatti al termine del convegno ORTHO 4 FUTURE, ha riunito professionisti e operatori della riabilitazione. E inoltre ha offerto contesto ideale per valorizzare le eccellenze che stanno ridefinendo il futuro della salute e della biomeccanica.

La postura di Sensor Medica

Il premio è stato assegnato allo studio che Sensor Medica ha dedicato al rapporto tra invecchiamento, postura e attività fisica, un tema centrale per la prevenzione e il benessere della popolazione anziana. La ricerca mostra come la diminuzione del movimento incida negativamente sull’equilibrio sagittale della colonna vertebrale, aumentando instabilità e alterazioni posturali. Un risultato che conferma quanto l’attività fisica resti un pilastro fondamentale nei percorsi di prevenzione e riabilitazione.

A rendere possibile un’analisi così approfondita è stata la tecnologia Spine 3D Total Body, uno dei sistemi più avanzati sviluppati da Sensor Medica. Grazie a un approccio completamente non invasivo e privo di radiazioni, Spine 3D consente una valutazione tridimensionale accurata della colonna e dell’assetto posturale globale. Offrendo inoltre dati oggettivi e ripetibili sia per la ricerca scientifica sia per la pratica clinica quotidiana. Non a caso, la stessa tecnologia è stata tra le protagoniste dello stand Sensor Medica a Exposanità. Lì professionisti e operatori hanno potuto sperimentarne dal vivo le applicazioni nella valutazione posturale e nell’analisi del movimento.

Dal 2011 Sensor Medica ha costruito una presenza internazionale sempre più solida, diventando un punto di riferimento per centri di riabilitazione, professionisti sanitari e realtà sportive. La sua crescita si fonda sull’integrazione tra ricerca scientifica e sviluppo tecnologico, con l’obiettivo di rendere l’analisi del movimento accessibile, affidabile e realmente utile nella pratica clinica.

Andrea Olivi, CEO di Sensor Medica

“Questo riconoscimento rappresenta per noi un passaggio importante, sia per il valore del contesto in cui viene assegnato sia per il momento che stiamo vivendo come azienda, Essere premiati per uno studio scientifico conferma la direzione intrapresa: investire in ricerca e sviluppare tecnologie capaci di generare dati utili e concreti per i professionisti. È da qui che vogliamo continuare a crescere.”