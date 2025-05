Semperis nomina Alex Weinert chief product officer

Semperis, leader nella sicurezza delle identità basata sull’intelligenza artificiale e nella resilienza informatica, ha nominato Alex Weinert Chief Product Officer. Esperto riconosciuto a livello globale nella sicurezza delle identità, Weinert guiderà la strategia dei prodotti dell’azienda. Il suo obiettivo è quello di rafforzare la protezione degli ambienti ibridi e migliorare la resilienza organizzativa.

“Semperis è da tempo nota per il suo approccio innovativo alla cybersicurezza basata sull’identità“, ha dichiarato Weinert. “In un’epoca di minacce sempre più sofisticate, la protezione delle identità alimentata dall’IA è fondamentale per garantire l’integrità degli ambienti IT dei nostri clienti“.

Dalla leadership in Microsoft a Semperis

Prima di entrare in Semperis, Weinert ha ricoperto il ruolo di Vice President of Identity Security in Microsoft, dove ha guidato il team responsabile della protezione di miliardi di utenti e della gestione di 45 miliardi di accessi giornalieri sulla piattaforma di identità di Microsoft.

Ha contribuito allo sviluppo di tecnologie chiave come: Entra ID Protection Entra Conditional Access Autenticazione a più fattori Microsoft Authenticator

Durante la sua carriera, Weinert ha lavorato su progetti di sicurezza e identity management per Active Directory (AD) e Forefront Identity Manager (FIM), collaborando con Semperis per migliorare gli standard di sicurezza delle identità.

“La sua esperienza ci aiuterà a innovare per garantire la resilienza informatica e la sicurezza delle identità digitali“, ha dichiarato Mickey Bresman, ceo di Semperis.

Verso una resilienza organizzativa completa

Secondo Weinert, Semperis ha un ruolo chiave nel garantire l’integrità delle identità digitali alle organizzazioni di tutto il mondo. “Oggi non esiste ambito più critico in cui investire per la sicurezza globale quanto l’identità digitale“, ha affermato, sottolineando che Semperis è ben posizionata per aiutare le aziende a prevenire, rispondere e riprendersi dalle crisi organizzative.

Un impegno che va oltre la cybersicurezza

Oltre alla sua carriera nel settore tecnologico, Weinert è impegnato in numerose iniziative benefiche. Ha fondato Crush Kids’ Cancer, associazione che ha raccolto oltre 1 milione di dollari per trattamenti innovativi contro la leucemia linfoblastica acuta. Fa parte del consiglio di Sound Experience, organizzazione che usa il veliero Adventuress per educare alla sostenibilità ambientale e alla ricerca scientifica.