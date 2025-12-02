Semperis accelera sulla PA con Jacopo Zumerle

Semperis, leader nella sicurezza delle identità e nella resilienza informatica ha nominato Jacopo Zumerle Enterprise Sales Director per il Public Sector in Italia. L’azienda rafforza così il proprio impegno a supporto della Pubblica Amministrazione nel percorso di protezione e modernizzazione delle infrastrutture critiche di identità digitale.

Le identità digitali della PA italiana sono sempre più esposte a rischi. Continui attacchi ransomware in crescita, ambienti Active Directory complessi da difendere e una crescente adozione di architetture ibride. Semperis accelera la propria strategia di espansione nel settore pubblico, investendo su figure di comprovata esperienza come Zumerle.

Chi è Zumerle

Professionista con una solida carriera nella cybersecurity, Zumerle ha contribuito alla crescita di Darktrace in Italia e successivamente ha lavorato in CrowdStrike. H supportto organizzazioni pubbliche e private nel rafforzamento delle difese digitali in un panorama di minacce sempre più sofisticate. In Semperis avrà la responsabilità di sviluppare il business nel Centro-Sud Italia, con base a Roma. Gestirà le relazioni con ministeri, enti centrali, sanità, regioni e municipalizzate, accompagnando le organizzazioni nella protezione degli ambienti ibridi di identità. E inotre nella modernizzazione delle infrastrutture Active Directory e cloud.

“Sono entusiasta di entrare a far parte di Semperis in un momento così cruciale per la sicurezza della Pubblica Amministrazione italiana”. Ha detto Zumerle. “Le identità digitali sono un elemento strategico per il funzionamento dei servizi pubblici. Garantirne la protezione significa tutelare cittadini, istituzioni e infrastrutture critiche.”

Antonio Feninno, Vice President of Sales per il Sud EMEA

“L’esperienza di Jacopo e la sua profonda conoscenza del mercato italiano rappresentano un valore straordinario per Semperis. Le organizzazioni pubbliche faticano a proteggere ambienti ibridi di identità, in particolare Active Directory ed Entra ID. Bisogna quindi guidare e supportare i clienti sarà fondamentale per rafforzare la nostra presenza e il nostro impatto sul territorio. La crescente domanda di soluzioni ITDR nella PA conferma che stiamo investendo nella direzione corretta.” L’azienda è riconosciuta a livello internazionale per il suo approccio innovativo alla protezione delle identità. Approccio che integra intelligenza artificiale, automazione e capacità di ripristino rapido degli ambienti Active Directory compromessi.