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Se il Wi‑Fi non va… la fiera non decolla. Fiera Bolzano testimonia il successo di Cambium Networks

A Fiera Bolzano lo sanno bene: se la rete non regge, una fiera può trasformarsi in un percorso a ostacoli. Centinaia di espositori che si collegano insieme, visitatori che chiedono Wi‑Fi, sistemi gestionali che devono funzionare senza intoppi… Insomma, un ambiente dove la connettività non è un servizio accessorio, ma la spina dorsale dell’intera macchina organizzativa. È da questa consapevolezza che nasce la scelta di affidarsi a Cambium Networks, trasformando Fiera Bolzano in un testimonial di successo per l’infrastruttura wireless di nuova generazione.

Fiera Bolzano sempre più connessa

La struttura altoatesina, con i suoi 25.000 mq coperti e 10.000 scoperti, aveva bisogno di una rete capace di sostenere picchi di traffico elevatissimi, integrare i sistemi gestionali e ridurre la complessità operativa. La vecchia infrastruttura non era più in grado di farlo: gestione complicata, scarsa scalabilità, costi di licensing pesanti e un server locale che richiedeva manutenzione continua. Con l’arrivo delle soluzioni Cambium Networks, progettate e implementate da Brennercom e Tecnodata Trentina, la situazione è cambiata radicalmente. La nuova rete è stata pensata per gestire un alto numero di connessioni simultanee, segmentare gli accessi per espositori, visitatori e personale interno, e garantire prestazioni elevate anche nei giorni più affollati.

Il risultato? Una connettività che oggi passa da poche decine di dispositivi nei periodi ordinari a diverse centinaia durante le fiere, senza perdere stabilità. L’integrazione con il gestionale consente di creare i profili degli espositori direttamente dal CRM, semplificando il lavoro dell’IT e riducendo tempi e costi.

Massimiliano Cudin, IT Manager di Fiera Bolzano, lo riassume così. “La nuova infrastruttura è più stabile, più semplice da gestire e pronta a sostenere le esigenze operative della struttura”. Una rete che non solo funziona meglio, ma che permette alla fiera di concentrarsi su ciò che conta davvero: offrire un’esperienza impeccabile a espositori e visitatori.

Anche Sandro Zenatti, Presidente di Tecnodata Trentina, sottolinea come Cambium Networks abbia garantito “prestazioni, flessibilità e semplicità di gestione” in tempi rapidissimi. Dimostrando inoltre che un’infrastruttura moderna può essere implementata senza bloccare le attività.

Fiera Bolzano è un esempio concreto di come la tecnologia giusta possa trasformare un’esigenza critica in un vantaggio competitivo. E con Cambium Networks, la fiera non solo è più connessa: è più efficiente, più moderna e pronta ad accogliere eventi sempre più grandi.

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