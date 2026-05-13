Schindler porta le scale… fino alle nuvole con la Cloud Ladder

A Wushan, in Cina, hanno deciso che camminare in salita non era più un’opzione. E così è nata la Wushan Cloud Ladder, l’infrastruttura che ha trasformato una città montuosa in un gigantesco tapis roulant panoramico. Un progetto firmato Schindler che sembra uscito da un film futuristico. Ventuno scale mobili, 8 ascensori, 4 tappeti mobili e un percorso verticale di quasi un chilometro. Altro che “prendere le scale per fare movimento”: qui si sale come se si stesse entrando in un centro commerciale… solo che fuori c’è una montagna.

Schindler tra le nuvole

La chiamano “Scala delle nuvole” perché, a un certo punto, ti ritrovi davvero sospeso tra cielo e paesaggio, mentre la città si arrampica sotto i tuoi piedi. Prima ci volevano 60 minuti per raggiungere la parte alta di Wushan; ora bastano 20 minuti e zero fiatone. È la rivincita definitiva di chi ha sempre odiato le salite. Il bello è che questo progetto non è solo spettacolare: è anche un’impresa ingegneristica da far tremare i polsi. Pendenze tra i 40° e i 60°, spazi stretti, niente gru gigantesche, pioggia, nebbia, umidità… e Schindler che installa tutto sezione per sezione, come un enorme Lego verticale. Il risultato è un’infrastruttura impermeabile, anticorrosione e progettata per resistere a un clima che definire “complicato” è un eufemismo.

E poi c’è la parte più affascinante: tutte le unità – quasi trenta – funzionano come un unico organismo grazie a un sistema di controllo a cluster. Si avviano, si fermano, risparmiano energia e gestiscono i flussi come se avessero un cervello collettivo. Il tutto monitorato da un sistema predittivo che anticipa i problemi prima che diventino… problemi. Una specie di manutenzione con la sfera di cristallo. La Cloud Ladder non è solo un record mondiale. E’ un nuovo modo di pensare la mobilità urbana. Una città verticale che diventa accessibile, un paesaggio che si trasforma in esperienza, un’infrastruttura che unisce tecnologia e poesia. E Schindler, che da 150 anni porta le persone su e giù per il mondo, questa volta le porta letteralmente… tra le nuvole.