Satispay punta su oro e crypto e investimenti da 1 euro

L’oro, il bitcoin, l’argento e perfino il caffè entrano nello smartphone. Non come beni da custodire in cassaforte o in un wallet digitale, ma come strumenti finanziari acquistabili con pochi tocchi. La novità arriva da Satispay, che amplia la propria area Investimenti con oltre cento nuovi ETP legati alle materie prime e alle criptovalute. Un passo che rafforza l’ambizione della fintech italiana: trasformare gli investimenti in un’attività semplice e accessibile.

L’idea parte da una constatazione

Molti italiani guardano con interesse all’oro e alle crypto. Pochi però investono davvero. Il motivo è spesso lo stesso: la convinzione che servano grandi capitali o competenze specialistiche. I numeri raccontano bene questa distanza. L’oro è considerato un bene rifugio affidabile da oltre tre italiani su quattro. Le criptovalute attirano soprattutto i più giovani. Eppure, tra chi investe, solo una minoranza possiede questi asset in portafoglio.

Satispay mette sul tavolo la soglia d’ingresso da 1 euro

Gli utenti possono acquistare quote frazionate di prodotti collegati a oro, argento, petrolio, grano, caffè, bitcoin ed ethereum. Senza acquistare direttamente il bene sottostante. E senza gestire lingotti. Senza aprire wallet digitali. In pratica si investe attraverso ETP quotati sui mercati regolamentati. Strumenti che replicano l’andamento delle materie prime o delle criptovalute. La novità si inserisce in un’offerta che supera ormai i 3.000 strumenti finanziari tra fondi, azioni, ETF ed ETP.

Tutto resta concentrato in un unico portafoglio digitale

L’utente può monitorare gli investimenti, acquistare, vendere e programmare versamenti automatici settimanali o mensili. Secondo Alberto Dalmasso, CEO e cofondatore di Satispay, la domanda esiste già. Il problema è che molte persone trovano questi mercati complicati o percepiti come riservati a chi dispone di grandi somme. Da qui la scelta di rendere accessibili anche asset considerati tradizionalmente più sofisticati. L’operazione conferma una tendenza ormai evidente nel fintech: trasformare gli investimenti da attività per specialisti a servizio quotidiano. Un po’ come è successo anni fa con i pagamenti digitali.

Se funzionerà, il prossimo investitore in oro o bitcoin potrebbe non passare da una banca o da una piattaforma specializzata. Potrebbe iniziare dallo stesso posto in cui paga il caffè. Con un euro.