Satispay e Genoa CFC: buoni pasto e fringe benefit digitali

Il Genoa riparte dalla trequarti con Strootman, che vede lo spazio e apre di prima verso Gudmundsson, pronto a ricevere tra le linee. L’islandese controlla con eleganza, salta il primo uomo e serve in profondità Retegui, che attacca il corridoio centrale con la sua solita fame da centravanti. Retegui non forza il tiro: allarga il gioco con un tocco morbido verso Ekuban, che arriva in corsa sul secondo palo e scarica un destro potente sotto la traversa. Una combinazione perfetta, quattro passaggi, un lampo rossoblù e anche Satispay va in goal.

Genoa a Satispay in goal

Satispay e Genoa CFC siglano un accordo che segna un passaggio importante nella gestione del benessere aziendale del Club più antico d’Italia. Per la prima volta, i dipendenti del Genoa avranno accesso a un pacchetto welfare che integra Buoni Pasto e Fringe Benefit direttamente nell’app Satispay. Senza tessere aggiuntive, senza supporti cartacei e con una spendibilità immediata in una delle reti più ampie del Paese.

La partnership nasce dall’incontro tra due realtà profondamente radicate nel territorio. Da un lato Satispay, la super app italiana che ha rivoluzionato i pagamenti digitali e il welfare aziendale. Dall’altro il Genoa CFC, simbolo sportivo della Liguria dal 1893. Un club oggi impegnato in un percorso di modernizzazione dei propri processi interni. L’accordo biennale introduce un welfare semplice, flessibile e digitale, capace di aumentare il potere d’acquisto dei dipendenti e di offrire un’esperienza d’uso immediata. Un uso già familiare grazie all’app che milioni di italiani utilizzano ogni giorno.

Genoa è un club storico che abbraccia un modello di welfare innovativo

Il credito welfare viene caricato automaticamente nella sezione dedicata dell’app Satispay, con la possibilità di combinare il buono pasto con il wallet personale. Il buono è utilizzabile anche nei giorni festivi e spenderlo in oltre 400.000 attività convenzionate. Per gli esercenti, l’accredito entro il giorno lavorativo successivo crea un circuito virtuoso che sostiene la comunità locale e semplifica la gestione dei flussi.

Angela Avino, Chief Business Development Officer di Satispay, (nella foto) sottolinea il valore simbolico della collaborazione. Genoa è un club storico che abbraccia un modello di welfare innovativo, capace di generare impatto reale per chi lavora ogni giorno dietro le quinte della squadra. Flavio Ricciardella, Direttore Generale del Genoa CFC, evidenzia come la scelta di Satispay si inserisca in una strategia più ampia di efficientamento e modernizzazione. L’obiettivo è quello di offrire strumenti concreti e immediati ai dipendenti.

La partnership si colloca in un momento di forte espansione per Satispay, che dal 2023 ha portato nel welfare aziendale un modello completamente digitale, oggi adottato da oltre 43.000 aziende. Con una community di 6,5 milioni di utenti, 450.000 attività convenzionate e un’offerta che spazia dai pagamenti ai servizi finanziari. Dagli investimenti alle carte di debito, Satispay si conferma una delle realtà più dinamiche dell’innovazione italiana.