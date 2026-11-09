SANFELICE 1893 e Athora Italia uniscono le forze nella bancassicurazione vita

Come possono le banche territoriali rispondere alla crescente domanda di protezione del risparmio e pianificazione finanziaria? SANFELICE 1893 Banca Popolare e Athora Italia puntano su una partnership di lungo periodo che guarda oltre la semplice distribuzione di prodotti assicurativi.

L’accordo riguarda il comparto vita e, in particolare, le soluzioni di investimento assicurativo. Il piano prevede lo sviluppo di prodotti di Ramo I e Multiramo destinati alla clientela della banca. Per SANFELICE 1893 l’intesa rappresenta un ampliamento dell’offerta rivolta a famiglie, professionisti e PMI. Per Athora Italia costituisce invece un ulteriore rafforzamento della presenza nel segmento delle banche regionali e multiregionali.

La collaborazione nasce su basi solide

La banca opera attraverso 17 filiali tra Modena, Reggio Emilia, Bologna e Mantova. Può inoltre contare su oltre 4.700 soci e su una clientela storicamente attenta al risparmio, agli investimenti e alla protezione del patrimonio. L’operazione assume particolare rilevanza in una fase caratterizzata da mercati finanziari più complessi. E da un crescente interesse verso soluzioni capaci di coniugare rendimento, sicurezza e pianificazione successoria.

Dal punto di vista del business, la partnership offre vantaggi concreti anche alle PMI clienti della banca. Gli imprenditori potranno accedere a strumenti più evoluti per la gestione della liquidità aziendale, la tutela del patrimonio. E la pianificazione finanziaria di lungo periodo. Temi sempre più centrali in un contesto economico caratterizzato da volatilità e incertezza.

Per Athora Italia l’accordo consolida una strategia già avviata

La compagnia ha infatti costruito una presenza significativa nel canale bancario territoriale, con cinque partnership attive e una rete che raggiunge circa 460 filiali distribuite in 14 regioni italiane.

«La scelta del lungo periodo è il punto qualificante dell’accordo». Ha detto Vittorio Belloi, Direttore Generale di SANFELICE 1893 Banca Popolare. Secondo il manager, la banca porta in dote la conoscenza diretta di famiglie e imprese del territorio, mentre Athora contribuisce con competenze specialistiche nel ramo vita. L’obiettivo è costruire una consulenza capace di accompagnare il cliente nelle diverse fasi della vita. Sulla stessa linea Jozef Bala, Amministratore Delegato di Athora Italia (nella foto di apertura). Il manager evidenzia come la partnership acceleri la crescita della compagnia nella bancassicurazione e nelle banche territoriali. Bala conferma inoltre nuovi investimenti in sviluppo prodotti, formazione delle reti distributive, marketing, tecnologie e supporto commerciale.

L’operazione riflette una tendenza che interessa il settore finanziario

Le banche locali cercano sempre più partner assicurativi specializzati per ampliare i servizi a valore aggiunto. Le compagnie, invece, puntano sulle reti territoriali per avvicinarsi ai clienti e intercettare nuovi bisogni di protezione e investimento. A supportare la definizione dell’accordo è stata Prometeia, che ha operato come advisor industriale attraverso il team Strategic Advisory & Corporate Finance.