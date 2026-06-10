Sandrini Metalli ridisegna il futuro delle facciate

Sandrini Metalli è una di quelle aziende che non si limitano a seguire l’evoluzione dell’architettura contemporanea: la anticipano. Con settant’anni di storia, una solidità industriale riconosciuta e un fatturato di 141 milioni di euro, l’azienda bergamasca è uno dei riferimenti italiani nella lavorazione dei laminati metallici per coperture e facciate. La sua forza sta nella capacità di coniugare competenza tecnica. E inoltre ricerca sui materiali e una visione progettuale che interpreta il metallo non come semplice rivestimento, ma come superficie identitaria.

Il mercato conferma la direzione di Sandrini Metalli

Secondo il Rapporto UNICMI 2026, il comparto delle facciate continue in Italia ha raggiunto i 968 milioni di euro nel 2025 e supererà il miliardo nel 2027. È un settore in crescita, trainato dalla richiesta di involucri edilizi evoluti, capaci di unire estetica, prestazioni e sostenibilità. In questo scenario, Sandrini Metalli si posiziona come partner progettuale, non come semplice fornitore, offrendo strumenti e tecnologie che ampliano la libertà creativa di architetti e progettisti.

Il cuore di questa visione è SANDcustom, il servizio che permette di creare profili metallici completamente personalizzati. Non si tratta di una semplice gamma di finiture, ma di un sistema aperto che consente di lavorare su materiali, texture, colori, geometrie e pattern su misura. La foratura, ad esempio, diventa un vero linguaggio progettuale. Modula pieni e vuoti, genera giochi di luce, crea profondità e definisce l’identità visiva dell’edificio. È un approccio che trasforma la lamiera in una superficie narrativa, capace di dialogare con il contesto urbano e con il concept architettonico.

A supporto di questo processo creativo, Sandrini Metalli ha sviluppato il Configuratore Facciate. Uno strumento digitale che permette di visualizzare in tempo reale l’applicazione dei profili su diverse tipologie di edificio. È un ponte tra idea e produzione: aiuta il progettista a orientarsi tra materiali, sistemi e combinazioni, rendendo immediato il confronto tra estetica e funzionalità. Il configuratore si inserisce in un modello di lavoro fondato sul dialogo continuo con studi di architettura, accompagnando il professionista dalla scelta della soluzione fino alla sua realizzazione industriale.

SANDcustom e SANDactive trattamenti esclusivi

L’innovazione trova un ulteriore sviluppo con SANDactive. Il trattamento fotocatalitico sviluppato con PURETi trasforma la superficie metallica in un elemento attivo contro sporco, batteri e inquinamento. La facciata non è più solo un involucro, ma un dispositivo che contribuisce alla qualità dell’aria e alla durabilità estetica dell’edificio. È una risposta concreta alle esigenze di sostenibilità e manutenzione ridotta, temi centrali nell’architettura contemporanea.

Sandrini Metalli opera su tre aree strategiche – Coils, Building e Architecture. Si distingue per la capacità di lavorare un’ampia gamma di metalli: acciaio zincato, preverniciato e inox, alluminio, Aluzinc®, Magnelis®, rame, zinco titanio e laminati speciali. La sua forza è anche logistica: un magazzino ampio e sempre riassortito permette di rispondere rapidamente alle esigenze del mercato. Mentre la consulenza tecnica accompagna clienti e partner dall’idea al cantiere.

Con SANDcustom, il Configuratore Facciate e SANDactive, Sandrini Metalli ridefinisce la cultura della facciata metallica. Non più semplice rivestimento, ma piattaforma progettuale in cui estetica, performance e responsabilità ambientale convivono. È qui che l’azienda conferma il proprio posizionamento. Un partner industriale capace di trasformare la materia in identità architettonica, offrendo soluzioni personalizzate, durevoli e coerenti con le nuove esigenze dell’architettura contemporanea.