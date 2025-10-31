Sandrini Metalli protagonista a MADE expo 2025

Dal 19 al 22 novembre 2025, Sandrini Metalli sarà tra i protagonisti di MADE expo, la fiera internazionale dell’edilizia e dell’architettura in programma a Fiera Milano Rho. Con due spazi espositivi nel Padiglione 4 – uno istituzionale (C01 D10) e uno operativo (D21 E30) – l’azienda presenterà la propria gamma completa di soluzioni metalliche per l’edilizia. Confermando così il ruolo di partner strategico per progettisti, contractor e professionisti del settore.

Trevo™, un sistema di copertura a giunto drenante

Tra le novità, l’anteprima esclusiva di Trevo™, un sistema di copertura a giunto drenante pensato per le grandi opere architettoniche e infrastrutturali. I visitatori potranno scoprirlo all’interno di Trevo Lab, uno spazio interattivo che unisce tecnologia, funzionalità ed estetica. “MADE expo è un’occasione unica per condividere la nostra visione e il nostro approccio”. Ha detto Nazzareno Damioli, Dg che aggiunge. “L’innovazione, per noi, è sempre al servizio della qualità e delle reali esigenze del cliente.”

Sandrini Metalli eccellenza italiana con radici solide

Fondata negli anni ’50 dai fratelli Sandrini, l’azienda è oggi guidata da Lorenza Sandrini, figlia del fondatore Nazareno, affiancata dalla terza generazione familiare. Oltre 160 dipendenti, quattro stabilimenti tra Bergamo e Brescia e un fatturato di 132 milioni di euro. Una delle realtà industriali italiane più riconosciute nel settore della lavorazione dei metalli. La sede principale è a Costa Volpino, sul Lago d’Iseo, e la superficie produttiva complessiva supera i 60.000 mq. L’azienda lavora un’ampia gamma di materiali: acciaio zincato, preverniciato e inox, alluminio, Aluzinc®, Magnelis®, rame, zinco titanio e laminati speciali per architettura.

Tre aree di business strategiche

Coils: lavorazione e taglio di coils metallici, produzione di nastri, fogli spianati e tubi.

Building: lamiere grecate per coperture, rivestimenti e solai, con ampia varietà di profili e finiture.

Architecture: sistemi architettonici per facciate e coperture ad alto valore estetico e tecnico.

Un modello produttivo integrato e flessibile

La rete di clienti include installatori, coperturisti, general contractor e imprese edili, a cui l’azienda garantisce soluzioni personalizzate, materiali di alta qualità e supporto continuo.

MADE expo 2025 è la principale fiera italiana dedicata all’edilizia, all’architettura e all’innovazione nel costruire. E’ organizzato da MADE Eventi, società di Fiera Milano e Federlegno Arredo Eventi, MADE. E’ una piattaforma di riferimento per il mondo delle costruzioni, nata per favorire il dialogo tra innovazione, sostenibilità e cultura del costruire. L’edizione 2025 si inserisce quindi nell’ambito di MIBA – Milan International Building Alliance. Si tratta di un ecosistema fieristico che comprende anche Smart Building Expo, Sicurezza e Global Elevator Exhibition, offrendo una visione integrata dell’edificio del futuro.

Cosa troverai in fiera

MADE expo 2025 si articola in quattro padiglioni e due grandi aree tematiche:

Salone Involucro: dedicato a serramenti, infissi, facciate, coperture, porte, schermature solari, chiusure automatizzate e accessori per l’involucro edilizio.

Salone Costruzioni: focalizzato su materiali, tecnologie, sistemi costruttivi, digitalizzazione, BIM, sostenibilità e sicurezza.

Oltre 600 aziende, con numerose anteprime di prodotto, nuove realtà emergenti e eventi formativi pensati per architetti, ingegneri, progettisti, imprese edili e operatori del settore.

Perché partecipare

MADE expo è il luogo ideale per:

Scoprire le tendenze e soluzioni più avanzate nel mondo dell’edilizia.

Incontrare partner commerciali e tecnici.

Partecipare a workshop, convegni e talk su innovazione, sostenibilità e trasformazione urbana.

Esplorare le opportunità di business e networking in un contesto internazionale.