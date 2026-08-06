Sandrini Metalli porta Trevo® dentro il cantiere

La decisione di Sandrini Metalli di portare Trevo® direttamente nel cantiere della Redbox Megafactory non è un semplice dettaglio operativo. E’ la dimostrazione di come l’azienda interpreti la grande copertura industriale non come una fornitura di materiale, ma come un processo integrato in cui produzione, logistica, posa e performance devono muoversi all’unisono. Profilare lastre lunghe più di 70 metri direttamente sul sito significa eliminare alla radice le criticità che affliggono interventi di questa scala. Trasporti fuori sagoma, rischi di danneggiamento, limiti dimensionali imposti dalla viabilità, tempi dilatati e una complessità logistica che può compromettere l’intero cronoprogramma.

Sandrini Metalli ha scelto questa strada perché Trevo® nasce per questo

Per trasformare coperture estese e semi-piane in sistemi continui, affidabili e a bassissima pendenza, riducendo giunti e sovrapposizioni, migliorando la tenuta all’acqua e al vento e semplificando la posa. La profilatura in loco è resa possibile dalla SAND Unit, permette di produrre ogni elemento sulla base delle dimensioni reali delle falde. Questo con una precisione che nessuna produzione in stabilimento può garantire quando si parla di lunghezze eccezionali. È una scelta che interessa direttamente chi deve costruire, chi deve installare e chi deve garantire continuità operativa del sito produttivo: meno movimentazioni, meno rischi, meno interruzioni.

Gli installatori in primo piano

Questa decisione coinvolge innanzitutto gli installatori, che possono lavorare con elementi già dimensionati e pronti alla posa, senza dover gestire componenti ingombranti provenienti da trasporti complessi. Coinvolge il committente, che beneficia di un intervento più rapido, più sicuro e meno invasivo, con la possibilità di mantenere attiva la produzione anche durante le fasi più delicate. I progettisti trovano in Trevo® un sistema capace di adattarsi alla geometria dell’edificio e di integrarsi con dispositivi anticaduta, corpi emergenti e futuri impianti fotovoltaici. Questo senza compromettere la funzionalità della copertura. Coinvolge chi si occupa di manutenzione e gestione dell’immobile, perché un manto continuo, privo di fissaggi esterni e con giunti ridotti al minimo, significa meno punti critici e una durabilità superiore nel tempo.

Trevo® non è solo un prodotto

Sandrini Metalli ha scelto di profilare in cantiere perché questo approccio permette di controllare l’intero processo, dal coil alla posa, riducendo variabili e aumentando la qualità finale. È una decisione che interessa chi costruisce in grande, chi deve garantire tempi certi, chi vuole un sistema affidabile e chi cerca soluzioni capaci di integrare fotovoltaico, sicurezza e prestazioni. Trevo® non è solo un prodotto. E’ un modo di lavorare che rende possibile ciò che, con una copertura tradizionale, sarebbe logisticamente e tecnicamente molto più complesso. Se vuoi approfondire il ruolo della profilatura in loco o capire come Trevo® si inserisce nelle grandi coperture industriali possiamo esplorare insieme questi aspetti.