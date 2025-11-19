Sandrini Metalli lancia Trevo™ a MADE expo 2025

In occasione di MADE expo 2025, Sandrini Metalli presenta Trevo™, il nuovo sistema di copertura metallica a giunto drenante pensato per le grandi opere architettoniche e infrastrutturali. Una soluzione che unisce prestazioni elevate, libertà progettuale e sostenibilità, grazie a un sistema di aggancio privo di fissaggi a vista. Un sistema capace di adattarsi a geometrie complesse e raggi di curvatura accentuati. Il prodotto è profilabile direttamente in cantiere con lunghezze potenzialmente infinite. Inoltre Trevo™ consente installazioni senza interruzioni e apre nuove possibilità per progettisti, coperturisti e general contractor.

Il lancio di Trevo avviene in un contesto favorevole

Il mercato delle costruzioni metalliche in Italia nel 2025 supererà i 3 miliardi di euro, con le infrastrutture a quota 2 miliardi, pari al 60% del totale. La crescita è sostenuta da investimenti pubblici e privati in logistica, impianti sportivi e grandi opere, che richiedono soluzioni leggere, durevoli e circolari. Acciaio e alluminio restano, quindi, protagonisti grazie alla loro riciclabilità superiore al 90%. E inoltre a processi di rifusione che consumano meno del 10% dell’energia necessaria alla produzione primaria. Sempre più attenzione è rivolta, quindi, a materiali a basso impatto, filiere tracciabili e produzioni on-site, con profilatura direttamente in cantiere per ridurre trasporti ed emissioni.

Che cos’è Trevo di Sandrini Metalli

“Trevo™ è il risultato di oltre tre anni di ricerca e sviluppo: un sistema evoluto, 100% Made in Italy, facile da posare, libero da vincoli estetici e sostenibile nei materiali”. Lo ha detto Nazzareno Damioli, Direttore Generale di Sandrini Metalli. “Un prodotto che trasforma ogni esigenza in un’occasione per innovare.” La flessibilità architettonica è uno dei punti di forza. Acciaio e alluminio, finiture e colorazioni personalizzabili, spessori e larghezze su misura rendono Trevo™ adatto anche ai progetti più complessi. Il giunto drenante garantisce una gestione ottimale delle acque anche su pendenze minime dello 0,5%, proteggendo le superfici in condizioni di allagamento. Accessori tecnici dedicati risolvono nodi e agganci, assicurando un’integrazione fluida con l’architettura. Il sistema è predisposto anche per l’integrazione con fotovoltaico, dispositivi anticaduta, fermaneve e altri elementi tecnici, senza compromessi estetici o funzionali.

La profilatura in cantiere, resa possibile dal container mobile “Sandrini Metalli Unit”, permette di realizzare lastre su misura riducendo tempi e rischi di trasporto. A ciò si aggiunge anche la facilità di montaggio. Un incastro “maschio-femmina” su staffe in poliammide elimina la necessità di fissaggi esterni, garantendo velocità, sicurezza e ottimizzazione dei costi. Il sistema gestisce le dilatazioni termiche e mantiene stabilità anche su superfici estese. “Trevo™ nasce dal patrimonio industriale e si accompagna a un ecosistema completo di consulenza, formazione e supporto tecnico, per affiancare i professionisti dalla fase creativa alla realizzazione”. Ha aggiunto Damioli. Le prestazioni meccaniche in termini di tenuta al vento e pedonabilità rendono quindi Trevo™ una scelta robusta e durevole, sinonimo di sostenibilità grazie a materiali riciclabili e filiere controllate.

La presentazione ufficiale avviene a MADE expo 2025 (Fiera Milano Rho, 19-22 novembre), evento di riferimento per edilizia e architettura. Sandrini Metalli è presente con uno stand istituzionale e con Trevo™ Lab (padiglione 4P, stand D21 E30). Si tratta di un laboratorio operativo dove i visitatori possono assistere alla produzione in diretta, osservare la “Sandrini Metalli Unit” e conoscere da vicino le caratteristiche tecniche del sistema.

Chi è Sandrini Metalli

Con oltre 70 anni di esperienza, Sandrini Metalli è una delle aziende italiane leader nella lavorazione dei metalli per coperture e facciate. La sede principale è a Costa Volpino, sul Lago d’Iseo, con quattro stabilimenti tra Bergamo e Brescia e un fatturato di 132 milioni di euro. L’azienda lavora un’ampia gamma di metalli e leghe – dall’acciaio zincato e preverniciato all’alluminio, rame, zinco titanio e laminati speciali. Si articola quindi in tre aree strategiche: Coils, per la spianatura e il taglio di nastri e fogli; Building, per la produzione di lamiere grecate e solai. E anche Architecture, dedicata a sistemi di facciata e copertura ad alto valore estetico e tecnico. Punto di forza è quindi la rete di clienti e la capacità di garantire un servizio rapido grazie a un magazzino ampio e riassortito. Naturalmente unita a consulenza tecnica qualificata che accompagna ogni progetto fino al cantiere.