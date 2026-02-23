Sandrini Metalli chiude un 2025 da record. Vieni a leggere

Sandrini Metalli archivia il 2025 con risultati che parlano chiaro. 141 milioni di euro di fatturato, in crescita del +6,8% rispetto all’anno precedente, e un livello di investimenti che supera il 10% del giro d’affari. Numeri che testimoniano la solidità di un modello industriale fondato su specializzazione tecnica, innovazione continua e una strategia di lungo periodo capace di anticipare le evoluzioni del mercato.

L’azienda – realtà familiare con 70 anni di storia tra i principali player italiani nella lavorazione dei metalli, nelle coperture e nei rivestimenti per facciate – ha accelerato nel 2025 su più fronti. Gli investimenti hanno riguardato l’ammodernamento degli impianti, l’automazione, l’efficientamento energetico. E inoltre l’ampliamento degli spazi produttivi, con un focus sulla digitalizzazione end‑to‑end delle commesse, che ha reso i processi più tracciabili, rapidi ed efficienti.

Innovazione di prodotto: un anno di lanci strategici

Il 2025 è stato anche l’anno del debutto di Trevo™. Il nuovo sistema di copertura a giunto drenante pensato per grandi opere e infrastrutture, e di Eclipse, il design di facciata che arricchisce la gamma SANDcustom. A questi si aggiungono nuove collaborazioni per finiture e soluzioni estetiche dedicate all’architettura, confermando la capacità dell’azienda di coniugare performance tecniche e valore estetico.

Una crescita che parte dalle persone

Il trend positivo si riflette anche nell’organico. Sandrini Metalli conta oggi 169 collaboratori, con 27 nuove assunzioni nel 2024 e 36 nel 2025. In due anni, la forza lavoro è cresciuta del 33%. Un dato che racconta un’azienda attrattiva, capace di trattenere competenze e investire sui giovani: un terzo dei dipendenti è under 30 e il tasso di retention sfiora il 90%.

Come sottolinea il Dg Nazzareno Damioli, «la diversificazione del business, un portafoglio ampio e processi efficienti sono stati fondamentali per affrontare un contesto volatile. La qualità del prodotto, l’efficienza del servizio e l’affidabilità Made in Italy restano i nostri capisaldi».

Coils, Building, Architecture: tre anime in crescita

Nel 2025 si è rafforzata la specializzazione Coils, con un centro servizi sempre più avanzato e flessibile. Il settore Building ha ampliato la presenza nelle grandi opere. Soprattutto con lamiere da rivestimento e da solaio, mentre l’area Architecture ha registrato un’ulteriore crescita delle soluzioni standard e customizzate. Le forniture strategiche hanno riguardato capannoni industriali, edifici logistici, infrastrutture sportive, opere commerciali e progetti di mobilità. L’espansione ha coinvolto non solo l’Italia ma anche nuovi mercati esteri, inclusi i primi progetti nel continente africano.

Uno sguardo al 2026: qualità, tracciabilità e sostenibilità

L’azienda ha iniziato il 2026 aderendo a Fondazione Promozione Acciaio, un passo che rafforza il suo impegno nella valorizzazione dell’acciaio come materiale strategico per costruzioni e infrastrutture. Il 2026 sarà segnato dall’introduzione del CBAM e da nuovi vincoli sulle importazioni, che renderanno ancora più centrale il tema della tracciabilità e della qualità delle materie prime. «Il nostro obiettivo è crescere nell’industria e consolidarci nell’edilizia, continuando a investire in nuovi prodotti, efficienza del centro servizi e qualità del supporto tecnico». Conclude Damioli.

Chi è Sandrini Metalli

Con sede a Costa Volpino, sulle sponde del Lago d’Iseo, Sandrini Metalli è una delle aziende italiane leader nella lavorazione dei laminati metallici. Conta 60.000 m² di superficie produttiva distribuiti su quattro stabilimenti tra Bergamo e Brescia e lavora un’ampia gamma di metalli. Dall’acciaio zincato, preverniciato e inox, alluminio, Aluzinc®, Magnelis® al rame, zinco titanio e laminati speciali. Le tre aree strategiche – Coils, Building e Architecture – permettono all’azienda di offrire soluzioni complete, rapide e personalizzate, supportate, inoltre, da un magazzino ampio e da una consulenza tecnica qualificata. Con una presenza consolidata in Italia e in forte espansione all’estero, Sandrini Metalli si conferma un punto di riferimento per chi cerca affidabilità, innovazione e competenza nel mondo dei metalli e delle costruzioni.