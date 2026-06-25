Sandrini Metalli allunga la filiera

Sandrini Metalli compie un passo che cambia la sua traiettoria industriale. L’acquisizione del 100% di Sacap, storica azienda veneta della lattoneria specialistica, non è un semplice ampliamento di portafoglio. E’ un tassello strategico nella costruzione di un Gruppo più integrato, verticale e capace di presidiare l’intera filiera delle coperture e delle facciate metalliche.

Chi sono i protagonisti

Sandrini Metalli è una realtà industriale con oltre settant’anni di storia, leader nella lavorazione dei laminati metallici e nella produzione di sistemi per coperture e facciate. Opera su larga scala, con 5 stabilimenti tra Bergamo e Brescia, un fatturato di 141 milioni di euro e una capacità produttiva che copre tre aree strategiche: coils, building e architecture. Il suo modello è quello di un’industria strutturata, con processi consolidati, un magazzino ampio e una forte vocazione al servizio rapido e affidabile.

Sacap, invece, è un’azienda diversa per dimensione e posizionamento, Fondata nel 1976, è un punto di riferimento nella lattoneria specialistica, con un’offerta selettiva che comprende nastri e laminati in rame, zinco-titanio, alluminio e preverniciati. Oltre a tubi, gomiti, canali di gronda e accessori. A questo si aggiunge anche la linea IOROI, dedicata ai sistemi aggraffati in alluminio, molto apprezzata per qualità e lavorabilità. Con 39,6 milioni di euro di fatturato, un EBITDA del 10,4% e una presenza in oltre 14 Paesi, Sacap rappresenta un’eccellenza tecnica con una clientela altamente qualificata.

L’acquisizione nasce dalla complementarità delle due anime

Sandrini Metalli porta su scala industriale, capacità produttiva, solidità finanziaria e una rete commerciale ampia. Sacap porta specializzazione, verticalità, competenze tecniche e un portafoglio di prodotti che completa in modo naturale quello del Gruppo. L’operazione, quindi, è pensata per rafforzare la filiera, non per uniformarla. Sacap mantiene marchio, identità e posizionamento, mentre entra in un progetto più grande che punta a integrare competenze e ampliare l’offerta.

Il progetto industriale è chiaro

Si vuole costruire un Gruppo capace di presidiare ogni segmento del mercato delle coperture e delle facciate metalliche, dalla grande scala alla lattoneria specialistica. Per offrire ai clienti e progettisti un unico interlocutore con competenze tecniche, ampiezza di gamma e capacità di servizio. L’integrazione permette di attivare sinergie commerciali, ampliare le opportunità di sviluppo e rafforzare la presenza sia in Italia sia all’estero. La solidità finanziaria di Sandrini Metalli consente inoltre di avviare investimenti immediati. Nuovi macchinari, potenziamento dei sistemi gestionali, ampliamento degli spazi produttivi e acquisizione di un’area industriale adiacente alla sede Sacap.

Un elemento chiave è la continuità

Giorgia Masiero e Niccolò Bellucco, eredi della precedente proprietà, restano parte attiva del progetto, garantendo coerenza con la storia di Sacap e accompagnando la nuova fase di crescita. È un’integrazione costruita per durare, che valorizza le persone e le competenze, senza snaturare ciò che ha reso Sacap un riferimento nel tempo. I vantaggi dell’operazione sono molteplici. Sandrini Metalli amplia la propria offerta in un segmento ad alto valore aggiunto, rafforza la presenza produttiva e consolida il posizionamento come Gruppo industriale integrato. Sacap ottiene, quindi, nuove risorse, una struttura commerciale più forte e la possibilità di crescere in un contesto più ampio e organizzato. Il mercato, infine, beneficia di un player più completo, capace di offrire soluzioni integrate, qualità superiore e maggiore tempestività.