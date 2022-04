Salvatore Garau piazza il top lot anche con un dipinto reale

Salvatore Garau concede il bis. Dopo aver stabilito il proprio record d’asta lo scorso 12 ottobre, con la scultura invisibile “Davanti a te”, top lot alla 4-U new Arte Contemporanea, con oltre 27 mila euro, davanti a Lorenzo Marini e a Maurizio Cattelan, l’artista sardo piazza un’altra sua opera al primo posto, nella seduta del 14 aprile di Art Rite, auction house leader in Italia nella contemporary art.

Un acrilico su tela di Garau aggiudicato per oltre 11 mila euro

L’opera proposta è un dipinto tradizionale, di dimensioni contenute, “Fotogramma viola con verde che detta ordine”. Si tratta di un acrilico su tela, di cm. 60×60, del 2015, aggiudicato per 11.130 euro.

Il dipinto di Garau ha superato ancora una volta un’opera di Cattelan (seconda con “Peep show 85”, venduta a 6.700 euro). Al terzo posto si è classificata “Gloutton (with flourishes), di Shinique Amie Smith, con 6.000 euro.

Nella seduta organizzata da Federico Bianchi, capo dipartimento arte moderna e contemporanea di Art-Rite, l’opera di Cattelan, “Grammatica quotidiana” (partita da una stima di 1.000-2.000 euro), ha superato 5.220 euro. “Senza titolo” di Cristiano Pintaldi ha raggiunto 5.600 euro. “I Know that must be some, there is no turning back”, di Ian Tweedy è arrivata a 3,125 euro.

Uno degli artisti più seguiti dai media e livello mondiale

Lo scorso anno, per la prima volta, due opere non materiali, entrambe di Salvatore Garau sono state presentate e vendute in un’asta pubblica ufficiale, come fossero un lotto “fisico”. Oltre “Davanti a te”, anche “Io sono”, aggiudicata per quasi 15 mila euro. Garau è stato così tra gli artisti più seguiti dai media e livello mondiale. Un successo che ha spinto Sotheby’s, a proporre una scultura invisibile “Zone de sensibilité picturale immatérielle”, realizzata nel 1959 dal Maestro Ives Klein.

L’opera è stata aggiudicata per oltre 1 milione di euro. Come per i due lavori immateriali di Salvatore Garau, di “fisico” l’acquirente si è aggiudicato il certificato di garanzia. Con il successo del dipinto “Fotogramma viola con verde che detta ordine”, il mercato conferma che, nonostante l’eco planetaria ottenuta dai lavori immateriali di Garau, anche le sue opere “fisiche” godono dell apprezzamento dei collezionisti.