Salute mentale e benessere sul lavoro è allarme

Il benessere psicologicoe nei luoghi di lavoro non rappresenta più un semplice extra, ma un pilastro fondamentale per la tenuta delle aziende italiane. Purtroppo i dati attuali dipingono un quadro critico. In Italia, soltanto il 38% dei lavoratori afferma di operare in un ambiente sano dal punto di vista mentale. Questa percentuale sale al 71% nelle realtà considerate eccellenti, ma si tratta comunque di un dato in calo rispetto al passato. Segno che il malessere sta crescendo e colpisce soprattutto i giovani e i responsabili di primo livello.

A livello internazionale la situazione appare altrettanto complessa

Oltre la metà dei lavoratori si sente esausta per il carico quotidiano e un dipendente su quattro valuta persino di dimettersi per salvaguardare la propria salute emotiva. Le cause principali risiedono nella cultura del silenzio e nella paura di essere giudicati o penalizzati quando si sceglie di parlare apertamente delle proprie difficoltà. Le donne, i giovani e chi deve occuparsi dell’assistenza ai familiari sono le categorie che soffrono di più il peso di questa pressione.

Benessere e impresa si deve cambiare

Per invertire la rotta e contrastare il rischio di esaurimento, diverse organizzazioni stanno introducendo strategie innovative. Bending Spoons, ad esempio, offre ferie illimitate e supporto psicologico gratuito, mentre Prestiter ha creato la figura del Chief Happiness Officer per mettere la serenità dei dipendenti al centro delle decisioni aziendali. Altre realtà come Hilti, Accenture e AbbVie puntano su ritiri dedicati al riposo, dirigenti formati all’empatia e percorsi contro lo stigma. La vera svolta richiede infatti la presenza di manager capaci di ascoltare e un clima d’ufficio basato sulla fiducia, fattori ormai indispensabili per trattenere i talenti e lavorare in modo sostenibile.