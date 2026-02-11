Salesforce accelera sull’AI con Cimulate l’“intelligente” di alto livello

Salesforce ha firmato per l’acquisizione di Cimulate, una delle realtà più promettenti nella ricerca di prodotto basata sull’Intelligenza Artificiale e nel commercio agentico. Una mossa che rafforza l’investimento dell’azienda in Agentforce Commerce. Ma non solo. accelera lo sviluppo di funzionalità di ricerca più intelligenti, naturali e capaci di anticipare le intenzioni degli utenti.

Il mercato retail sta cambiando rapidamente

I consumatori non vogliono più digitare parole chiave e sperare che il sistema capisca. Vogliono un’esperienza di scoperta fluida, contestuale, quasi “umana”. Ed è proprio qui che entra in gioco Cimulate. Integrata in Agentforce Commerce. La sua tecnologia permetterà agli acquirenti di trovare, esplorare e valutare i prodotti in tempo reale, con una precisione molto più vicina al modo in cui le persone pensano e decidono. Risultato: ricerche più rapide, tassi di conversione più alti e merchant liberi di concentrarsi su strategia e brand. Il cuore dell’innovazione è un motore di ricerca intent‑aware, progettato specificamente per il retail. Cimulate combina dati reali e simulati sui percorsi degli acquirenti per comprenderne le intenzioni e restituire risultati più pertinenti lungo tutto il customer journey. Una volta integrata nella piattaforma Salesforce, questa tecnologia renderà l’esperienza di ricerca più naturale, reattiva e coerente con il comportamento reale dei consumatori.

Nitin Mangtani, SVP & GM, Commerce and Retail di Salesforce

«Il futuro del settore commerciale è agentico: va oltre la semplice transazione per abilitare una ricerca intuitiva e conversazionale. Con Cimulate colmiamo il divario tra intenzione e azione, offrendo esperienze più naturali, pertinenti ed efficaci». Entusiasta anche John Andrews, CEO e co‑founder di Cimulate: «Entrare in Salesforce ci permette di ampliare la portata della nostra tecnologia e renderla accessibile ai principali retailer globali. Insieme possiamo superare i limiti della ricerca tradizionale e offrire esperienze che comprendono davvero ciò che gli acquirenti cercano».

Con l’acquisizione, quindi, il team Cimulate entrerà ufficialmente in Salesforce, portando competenze avanzate nella ricerca contestuale e intent‑based per e‑commerce e retail. E contribuendo all’evoluzione di Agentforce Commerce. La chiusura dell’operazione è prevista per il primo trimestre dell’anno fiscale 2027, come da consuete condizioni di closing.

