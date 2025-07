Saint-Joigny nuovo VP EMEA Sales di WatchGuard Technologies

WatchGuard Technologies ha annunciato la nomina di Frédéric Saint-Joigny come nuovo Vice President of EMEA Sales. Riporterà direttamente al Chief Revenue Officer HoJin Kim e sarà responsabile della strategia commerciale nell’area EMEA. Obiettivo? Rafforzare il supporto ai partner, ampliare le soluzioni di sicurezza offerte e accelerare la crescita regionale.

I manager ha oltre vent’anni di esperienza nelle vendite enterprise e di canale nei settori cybersecurity e networking. Inotre ha ricoperto ruoli chiave in Skybox Security, dove ha guidato le vendite EMEA, e in Aruba Networks, sia prima che dopo l’acquisizione da parte di Hewlett Packard Enterprise. La sua leadership è considerata strategica per accompagnare WatchGuard nella transizione da una vendita di prodotti singoli a un’offerta integrata di soluzioni olistiche. Inclusi servizi gestiti avanzati.

“La sua capacità di guidare team ad alte prestazioni e di favorire una crescita centrata sui partner lo rende il leader giusto al momento giusto,” ha detto HoJin Kim. Secondo Saint-Joigny “WatchGuard sta ridefinendo il modo in cui serve la propria community di partner. Sono pronto a contribuire alla prossima fase di crescita e successo in tutta la regione EMEA”.

Con questa nomina, WatchGuard conferma il proprio impegno nell’evoluzione della leadership e nel rafforzamento della piattaforma Unified Security Platform®, progettata per aumentare la scalabilità e l’efficienza operativa dei partner MSP in oltre 150 Paesi.