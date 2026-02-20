Sabaf rafforza la governance: deleghe a Gianluca Beschi e Christian Prinoth in CdA

Il CdA di Sabaf S.p.A., riunitosi d’urgenza in seguito alla scomparsa dell’AD Pietro Iotti, ha conferito ad interim le deleghe operative al Consigliere Gianluca Beschi, attuale CFO del Gruppo. Una decisione immediata e necessaria per garantire continuità nella gestione di un’azienda che opera su scala globale e che negli anni ha costruito una reputazione di solidità industriale e affidabilità.

Parallelamente, il CdA ha proceduto alla cooptazione di Christian Prinoth come amministratore non esecutivo e non indipendente, in conformità allo Statuto e previo parere del Collegio Sindacale. Prinoth, primo dei non eletti della lista presentata da Quaestio Capital SGR S.p.A. nell’Assemblea del maggio 2024, resterà in carica fino alla prossima Assemblea. Il suo curriculum è disponibile sul sito del Gruppo.

Queste decisioni arrivano in un momento delicato, ma Sabaf dimostra ancora una volta la capacità di reagire con ordine e responsabilità. Mantiene salda la governance e assicurando la continuità delle attività operative e strategiche.

Un Gruppo solido, internazionale e in continua evoluzione

Fondata nei primi anni ’50, Sabaf è oggi uno dei principali produttori mondiali di componenti per elettrodomestici. Negli ultimi decenni il Gruppo ha ampliato la propria offerta attraverso investimenti organici e acquisizioni mirate, entrando anche nel mercato dei componenti per la cottura a induzione. La gamma attuale copre tre aree chiave:

– componenti gas,

– cerniere e meccanismi,

– componenti elettronici.

Il know‑how tecnologico, la flessibilità produttiva e la capacità di personalizzare i prodotti in base alle esigenze dei principali produttori mondiali di cucine e forni rappresentano i pilastri competitivi del Gruppo. Sabaf opera in un settore altamente specializzato, dove affidabilità e sicurezza sono requisiti imprescindibili. Oggi il Gruppo conta circa 1.700 dipendenti distribuiti tra Italia, Turchia, Polonia, Brasile, Cina, India, USA e Messico. Opera con marchi riconosciuti come ARC, Faringosi Hinges, C.M.I., Mansfield, Okida e P.G.A..

Sabaf: continuità e visione per il futuro

L’assegnazione delle deleghe a Gianluca Beschi e l’ingresso di Christian Prinoth rappresentano un passaggio fondamentale per garantire stabilità e continuità in una fase di transizione. Sabaf, forte della sua struttura internazionale e della solidità industriale costruita in oltre settant’anni di storia, conferma così la propria capacità di affrontare momenti complessi.