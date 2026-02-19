Roger Group si affida a Davide Carlino nuovo direttore sviluppo immobiliare

Roger Group annuncia l’arrivo di Davide Carlino come nuovo direttore sviluppo Immobiliare. Un ingresso che segna un passo importante nel percorso di crescita del Gruppo e nel potenziamento della sua struttura manageriale. La scelta conferma la volontà dell’azienda di investire su figure con esperienza consolidata e capacità di guidare progetti complessi. Questo in un settore, quello del real estate, sempre più competitivo e in trasformazione.

Carlino porta con sé un bagaglio professionale costruito all’interno di primari operatori nazionali e internazionali. Nel corso della sua carriera ha gestito portafogli immobiliari di grande rilevanza, lavorando a stretto contatto con investitori istituzionali, SGR e fondi immobiliari. Il suo lavoro si è sempre concentrato sulla valorizzazione degli asset, sull’ottimizzazione delle performance economico‑finanziarie e sull’individuazione delle migliori strategie di sviluppo. Prima di approdare in Roger Group, ha ricoperto ruoli di responsabilità in realtà come Svicom, Prelios e Morning Capital, consolidando una visione completa del settore. La sua formazione accademica è maturata presso l’Università Bocconi con una Laurea Specialistica in Amministrazione, Finanza Aziendale e Controllo. Una laurea arricchita da un’esperienza internazionale presso la Hyderabad School of Business in India, contribuendo a sviluppare un approccio globale e multidisciplinare.

Nel nuovo ruolo, Carlino guiderà l’intera Direzione Sviluppo Immobiliare, coordinando tutte le fasi dei progetti. dall’analisi preliminare delle opportunità alla realizzazione, passando per permitting, gestione dei team interni ed esterni, monitoraggi tecnico‑economici e attività di due diligence. Un incarico che richiede visione strategica, capacità di gestione e un dialogo costante con committenti, enti e partner. Con questo ingresso, Roger Group rafforza ulteriormente la propria capacità di affrontare progetti complessi e diversificati, consolidando un modello operativo che unisce competenze tecniche, visione industriale e attenzione alla sostenibilità.

Chi è Roger Group

Roger Group è un General Contractor che opera lungo l’intero ciclo di vita dell’immobile: sviluppo, progettazione, costruzione e gestione. Grazie a competenze dirette in ambito edile, impiantistico e facility management, realizza progetti chiavi in mano garantendo qualità, efficienza e valore nel tempo.

Il Gruppo è impegnato in oltre 45 progetti, per un valore complessivo di circa 185 milioni di euro, spaziando da scuole e social housing alla riqualificazione urbana, fino a interventi di efficientamento energetico.

La missione di Roger Group è chiara: non solo costruire edifici, ma creare valore duraturo, generando impatti positivi sulle persone e sui territori.