Roberta Gastaldello alla guida del Client Group Italy di Capital Group

Capital Group è tra i più importanti gestori attivi a livello globale con circa 3.300 miliardi di dollari di patrimonio in gestione. Ha nominato Roberta Gastaldello come Head of Client Group Italy. La decisione conferma la volontà della società di consolidare la propria presenza nel mercato italiano e di rafforzare le relazioni con la clientela locale.

Basata a Milano, Gastaldello continuerà a guidare la strategia commerciale della società nel Paese, con l’obiettivo di sviluppare e consolidare i rapporti con clienti intermediari e istituzionali. Nel nuovo incarico avrà inoltre la responsabilità di coordinare il team italiano e supervisionare la distribuzione dei prodotti e delle soluzioni di investimento di Capital Group. Assicurerà che l’offerta sia sempre più allineata alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Chi è Gastaldello

Entrata in Capital Group quasi due anni fa come Head of Financial Intermediaries Italy, Gastaldello ha svolto un ruolo determinante nello sviluppo del business locale. In questo periodo ha contribuito a definire e implementare la strategia di distribuzione della società. Ha rafforzato le partnership con gli intermediari finanziari e ampliando la presenza del gruppo nel Paese. La manager vanta oltre vent’anni di esperienza nel settore dell’asset management e della distribuzione di prodotti finanziari, maturata in primarie realtà internazionali. In precedenza ha ricoperto ruoli senior presso J.P. Morgan Asset Management e Amundi. Realtà nelle quali ha sviluppato una solida competenza nella gestione delle relazioni con clienti istituzionali e reti distributive.

Grant Leon, Head of Client Group Europe di Capital Group

«La nomina di Roberta Gastaldello riflette il ruolo di leadership che già ricopre all’interno dell’organizzazione e il continuo impegno di Capital Group verso il mercato italiano. Il suo contributo negli ultimi due anni è stato fondamentale per rafforzare i rapporti con i nostri clienti. Questa promozione conferma la volontà di essere un partner affidabile e di lungo periodo per gli investitori nel Paese».

Secondo Roberta Gastaldellol l’approccio di lungo termine e il forte radicamento locale rappresentano elementi centrali nel modo in cui Capital Group opera sul mercato. “Insieme al nostro team continueremo a concentrarci sul supporto ai clienti nel raggiungimento dei loro obiettivi di investimento nel lungo periodo“.

Con questa nomina, Capital Group punta a rafforzare la propria strategia di crescita in Italia, un mercato considerato strategico per lo sviluppo delle attività europee del gruppo.