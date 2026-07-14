Rizzoli: il gusto che non va in vacanza

C’è chi dice che le conserve ittiche siano “prodotti estivi”. E certo, è difficile resistere a un piatto fresco con le Alici in Salsa Rizzoli, a una bruschetta con le Alici del Mar Cantabrico, o a un’insalata di tonno che profuma di mare. Ma la verità è che Rizzoli Emanuelli — con i suoi 120 anni di storia, una filiera controllata e sei siti produttivi vicini alle aree di pesca — non produce semplicemente “prodotti estivi”, Produce sapori che non conoscono stagioni.

Eppure, quando arriva il caldo, succede qualcosa di speciale. È come se le acciughe lavorate a mano, pescate con la lampara e curate da 5 generazioni di maestri acciugai, decidessero di mettersi in mostra. D’estate brillano, si fanno notare, diventano protagoniste di piatti veloci, freschi, irresistibili. È il momento in cui la loro qualità — quella che permette a Rizzoli di crescere del +14,93% nel 2025, di conquistare nuovi mercati e di espandersi in Nord America con un incredibile +137% — si sente ancora di più.

Ma non fatevi ingannare: non sono prodotti da ombrellone

Sono prodotti da tavola, da famiglia, da ristorazione, da inverno e da estate, da aperitivo e da cena elegante. Sono prodotti che hanno attraversato un secolo di storia italiana. Oggi continuano a innovare, con investimenti industriali, nuove linee produttive, una distribuzione internazionale in crescita e un posizionamento premium che conquista consumatori attenti al benessere e alla qualità. E se d’estate sprigionano tutto il loro sapore, è solo perché il mare — quello vero, quello lavorato entro 24 ore dalla pesca — non ha bisogno di stagioni per essere buono. Ha solo bisogno di qualcuno che lo sappia raccontare. E Rizzoli lo fa da 120 anni.