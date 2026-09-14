Rimpatriati. Perché sempre più giovani tornano in Italia

C’è un’Italia che torna. Un’Italia giovane, preparata, cosmopolita, che ha fatto le valigie per crescere e ora le riapre per rientrare. Negli ultimi cinque anni sono stati oltre 129 mila i giovani rimpatriati, un numero che racconta un fenomeno in forte accelerazione: se nel quinquennio 2011‑2015 tornavano 26 ragazzi ogni 100 espatri, oggi sono 40. Non più la narrazione della “fuga dei cervelli”, ma quella di un ciclo che si chiude e si riapre, di un’esperienza che arricchisce e poi riporta a casa.

Chi rientra ha in media 29 anni

Sono laureati, professionisti, ricercatori, tecnici specializzati che hanno vissuto in Germania, Regno Unito, Paesi Bassi, Francia. Hanno studiato, lavorato, costruito competenze che il mercato italiano spesso fatica a offrire ai più giovani. Eppure tornano. Perché? Le motivazioni raccontano un cambio culturale: non si rincorre solo lo stipendio, ma un equilibrio più ampio. Il benessere personale, la qualità della vita, la possibilità di sentirsi parte di una comunità, il desiderio di costruire relazioni stabili. Più del 70% dei rimpatriati si dice oggi più soddisfatto della propria vita in Italia rispetto al periodo all’estero.

Il rientro, però, non è privo di ostacoli

Il mercato del lavoro italiano resta complesso, frammentato, spesso lento nel riconoscere competenze internazionali. Il 37% dei giovani trova lavoro solo dopo essere tornato, affrontando settimane o mesi di ricerca, colloqui, attese. Eppure, una volta inseriti, molti scoprono che il contesto lavorativo italiano offre elementi che all’estero non sempre si trovano: una migliore conciliazione vita‑lavoro, un clima professionale più umano, tutele più solide, benefit che valorizzano la persona oltre la prestazione. Certo, i salari restano un punto critico: solo il 42,9% li considera adeguati al costo della vita. Ma non è più l’unico parametro.

Anche il Sud richiama i giovani

Interessante anche la geografia dei rientri: non è solo il Nord a richiamare i giovani. La Sicilia, con il 9,2% dei rimpatri, è alla pari del Lazio. Il Sud nel complesso rappresenta oltre il 31% dei rientri, segno che le nuove generazioni non tornano solo per lavoro, ma per identità, radici, qualità della vita. La Lombardia resta comunque la regione più attrattiva, con il 19,8% dei rientri, grazie alla forza del suo tessuto produttivo.

Il Presidente dei Consulenti del Lavoro, Rosario De Luca, sottolinea che il fenomeno dei rimpatri è ormai strategico per il Paese. Non basta favorire il ritorno, bisogna creare le condizioni perché sia duraturo. Significa valorizzare le competenze maturate all’estero, costruire percorsi professionali chiari, rendere il mercato del lavoro più dinamico e meritocratico. Significa, soprattutto, riconoscere che questi rimpatriati non sono “cervelli in fuga”, ma talenti che hanno scelto di arricchirsi altrove per contribuire qui. Il loro ritorno è una risorsa. Una possibilità. Una promessa. L’Italia che torna è un’Italia che crede ancora nel proprio futuro.